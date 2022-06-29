https://ria.ru/20220629/naemnik-1799097577.html

Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины

Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины - РИА Новости, 29.06.2022

Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины

Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что попал на украинскую территорию через Польшу. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:18

2022-06-29T19:18

2022-06-29T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

игорь конашенков

польша

украина

львов

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что попал на украинскую территорию через Польшу.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

польша

украина

львов

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в мире, нед прайс, игорь конашенков, польша, украина, львов, ситуация в днр и лнр