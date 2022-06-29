Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины
Американский наемник Энди Хьюн рассказал, что попал на территорию Украины через Польшу
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США и Украины
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США и Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что попал на украинскую территорию через Польшу.
"Когда я приехал на Украину, я установил много контактов, они сначала привели меня в Польшу, в Краков… Оттуда я направился для пересечения границы с Украиной и приехал во Львов. Из Львова я в какой-то момент установил контакт с иностранным легионом. Оттуда я поехал в Яворов, а из Яворова я поехал в Ровно", - сказал Хьюн журналистам.
Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".