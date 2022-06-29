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Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799075393.html
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник - РИА Новости, 29.06.2022
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник
Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:12
2022-06-29T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую информацию о ситуации."В феврале 2022 года я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики на тему того, как Россия обходится с Украиной, с украинской армией и украинскими людьми. Когда я попал на Украину, я увидел, что это была неправда", - сказал журналистам Хьюн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html
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353
60
353
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"Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ
"Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ
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в мире, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
18:12 29.06.2022 (обновлено: 20:40 29.06.2022)
 
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник

Американский наемник Хьюн заявил, что пропаганда его страны лжет о событиях на Украине

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую информацию о ситуации.
"В феврале 2022 года я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики на тему того, как Россия обходится с Украиной, с украинской армией и украинскими людьми. Когда я попал на Украину, я увидел, что это была неправда", - сказал журналистам Хьюн.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Гражданин Великобритании Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:02Специальная военная операция на Украине
Осужденный в ДНР наемник рассказал, что поначалу поддерживал Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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