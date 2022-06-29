https://ria.ru/20220629/naemnik-1799075393.html

Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник

Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник - РИА Новости, 29.06.2022

Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник

Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:12

2022-06-29T18:12

2022-06-29T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

сша

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую информацию о ситуации."В феврале 2022 года я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики на тему того, как Россия обходится с Украиной, с украинской армией и украинскими людьми. Когда я попал на Украину, я увидел, что это была неправда", - сказал журналистам Хьюн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ "Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ 2022-06-29T18:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр