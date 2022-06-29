https://ria.ru/20220629/naemnik-1799075393.html
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник - РИА Новости, 29.06.2022
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник
Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:12
2022-06-29T18:12
2022-06-29T20:40
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Украины и попавший в плен, рассказал журналистам, что пропаганда США сообщает неправдивую информацию о ситуации."В феврале 2022 года я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики на тему того, как Россия обходится с Украиной, с украинской армией и украинскими людьми. Когда я попал на Украину, я увидел, что это была неправда", - сказал журналистам Хьюн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/naemnik-1794549286.html
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"Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ
"Поехал, потому что увидел пропагандисткие ролики" – американский наемник о службе в ВСУ
2022-06-29T18:12
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
18:12 29.06.2022 (обновлено: 20:40 29.06.2022)
Американская пропаганда лжет о событиях на Украине, заявил пленный наемник
Американский наемник Хьюн заявил, что пропаганда его страны лжет о событиях на Украине