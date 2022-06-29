https://ria.ru/20220629/naemnik-1799064153.html
Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы
Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы - РИА Новости, 29.06.2022
Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы
Взятый в плен российскими военными, ранее воевавший за Украину американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы, а также... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:44
2022-06-29T17:44
2022-06-29T17:44
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными, ранее воевавший за Украину американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы, а также отметил, что мало контактировал с украинцами."В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из довольно многих стран", - заявил Дрюке журналистам.Наемник добавил, что во время подготовки на Украине встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.Дрюке также утверждает, что никогда не стрелял во время боевых действий на Украине.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799053435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нед прайс, великобритания
Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы
Пленный американский наемник Дрюке заявил, что на Украине их тренировали иностранцы