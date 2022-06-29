https://ria.ru/20220629/naemnik-1799064153.html

Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы

Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы - РИА Новости, 29.06.2022

Американский наемник заявил, что на Украине их тренировали иностранцы

Взятый в плен российскими военными, ранее воевавший за Украину американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы, а также... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:44

2022-06-29T17:44

2022-06-29T17:44

в мире

украина

сша

нед прайс

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799054914_199:0:1477:719_1920x0_80_0_0_0ff73350ead36a2a652acd262e09ec9b.jpg

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Взятый в плен российскими военными, ранее воевавший за Украину американский наемник Александр Дрюке заявил, что их тренировали иностранные инструкторы, а также отметил, что мало контактировал с украинцами."В территориальной обороне мы были очень изолированы как иностранцы, у нас были иностранцы в качестве командующих… я не особо видел их взаимодействия. Были местные и иностранцы из довольно многих стран", - заявил Дрюке журналистам.Наемник добавил, что во время подготовки на Украине встречал людей из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других стран Латинской Америки.Дрюке также утверждает, что никогда не стрелял во время боевых действий на Украине.Газета Telegraph 15 июня сообщила, что в боях под Харьковом российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится на прямой связи с российскими властями по теме задержанных на Украине американских наемников.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799053435.html

украина

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, нед прайс, великобритания