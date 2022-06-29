https://ria.ru/20220629/myuzikly-1799042258.html

Театр МДМ приглашает на мюзиклы

Театр МДМ приглашает на мюзиклы - РИА Новости, 29.06.2022

Театр МДМ приглашает на мюзиклы

Лето – самый долгожданный сезон, который каждому хочется провести вместе со своими друзьями и близкими. Чтобы встречи с дорогими сердцу людьми стали еще ярче,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:56

2022-06-29T16:56

2022-06-29T16:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 июн –Театр МДМ. Лето – самый долгожданный сезон, который каждому хочется провести вместе со своими друзьями и близкими. Чтобы встречи с дорогими сердцу людьми стали еще ярче, проведите незабываемое время в самом сердце столицы – в Театре МДМ. Здесь можно посмотреть мюзиклы бродвейского калибра и масштаба, ставшие настоящей достопримечательностью столицы.Этим летом школьники, студенты, пенсионеры и многодетные семьи могут приобрести билеты на мюзиклы в Театре МДМ по льготным ценам. Ознакомиться с информацией о скидках подробнее можно на официальном сайте "Бродвей Москва". Кстати, все спектакли театральной компании доступны для зрителей от 14 до 22 лет абсолютно бесплатно в рамках федеральной программы "Пушкинская карта".Показы легендарного мюзикла "Шахматы" театральной компании "Бродвей Москва" успешно идут на главной мюзикловой сцене уже два сезона. В центре сюжета – история о двух гроссмейстерах, сражающихся за мировую шахматную корону и славу. Спектакль впечатляет своим масштабом, эффектными костюмами и декорациями, профессиональной хореографией и непредсказуемым финалом. "Шахматы" бьют все мыслимые и немыслимые рекорды: постановка получила 3 премии "Золотая маска" (рекордное количество в номинации), сыграно более пятисот спектаклей!Приходите с семьей, с любимыми, с друзьями: "Шахматы" не только захватывают с первых минут, но и дарят впечатления, которые останутся в памяти надолго. После мюзикла есть что обсудить и даже о чем поспорить!Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" точно понравятся тем, кому надоели обычные развлечения! Зрители собираются в Паркетном зале Театра МДМ, который превращается в аутентичный нью-йоркский бар, где одна история любви только начинается ("Первое свидание"), а вторая – может вот-вот завершиться ("День влюбленных"). Зажигательные музыкальные хиты в исполнении настоящего джаз-бэнда, искрометные шутки и незабываемая романтическая атмосфера в компании близких – только в Театре МДМ.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы