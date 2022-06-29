https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова

Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова - РИА Новости, 29.06.2022

Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова

Коллекцию братьев Морозовых — произведения импрессионистов, постимпрессионистов и отечественых мастеров — впервые за 100 лет собрали в ГМИИ. Выставка... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:14

сергей щукин

марк шагал

москва

париж

франция

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

валентин серов

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Коллекцию братьев Морозовых — произведения импрессионистов, постимпрессионистов и отечественых мастеров — впервые за 100 лет собрали в ГМИИ. Выставка реконструирует "идеальный музей", созданный "русскими, которые не торгуются". О том, какую картину-хамелеон Ван Гога показывают, о чутье коллекционера и влюбленности Ренуара — в материале РИА Новости.Долгий вояжШедевры из его собрания показывали в Пушкинском музее в 2019 году после парижской выставки в 2016-м. Теперь настала очередь коллекций промышленника Ивана Морозова и его брата Михаила.Щукин и Морозовы за большие деньги скупали самое лучшее во Франции. На базе их собрания появился Музей нового западного искусства после национализации в 1923 году. Затем его расформировали на волне борьбы с космополитизмом, а большую часть работ поделили между Эрмитажем и ГМИИ. Спустя 90 лет коллекции Морозовых выставлялись в Эрмитаже и в фонде Louis Vuitton в Париже, и вот — после вековой паузы — они приехали в Москву. Русский, который не торгуетсяИван воспитывал свой вкус: начинал с салонных работ авторства некогда популярных, но забытых сейчас живописцев. Произведения некоторых из них стоили дороже Пикассо.Михаил покупал картины Коровина, учившего живописи обоих братьев, а затем уже собирал все, что нравилось, — от "Боярыни Морозовой" Сурикова и работ Врубеля до импрессионистов. Он первым из русских привез в Москву Гогена, Ван Гога, Мунка.В отличие от увлекающегося брата, Иван мог ждать нужную покупку годами, будучи на связи с арт-дилерами. Ездил в Париж на салоны.В экспозиции указаны счета на картины из французских галерей. Можно сравнить цены на полотна с нынешними и еще раз удивиться чутью и азарту меценатов.Иван не просто собирал полюбившиеся вещи, он хотел создать энциклопедию современного искусства — переплачивал, но находил лучшее. При этом русская часть морозовской коллекции выглядела эклектично: мирискусники, Сомов, Бенуа, Коровин, Левитан, Ларионов, Гончарова...Французских мастеров Иван отбирал особенно тщательно. Охотился за Сислеем, Ренуаром, Сезанном, заказывал монументально-декоративные ансамбли Дени, Боннару и Матиссу.Легендарные шедеврыПроект демонстрирует картины, из-за хрупкости очень редко или никогда не покидающие стены ГМИИ, — к примеру, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо.История покупки не так проста, ведь за звание лучших коллекционеров с Морозовыми соперничали Лео и Гертруда Стайн. Критик и писательница первыми начали последовательно скупать Пикассо, Матисса, Моне, Ренуара, других импрессионистов.Но действовали брат и сестра не всегда разумно, и в итоге им пришлось продать ряд произведений. Морозов неоднократно бывал у Стайнов дома и приметил "Девочку на шаре".Приобретение стало редкой удачей: произведения "розового периода" Пикассо уже тогда стоили баснословных денег. Купленная в 1913-м году картина стала последней работой авторства зарубежного художника.В годы Первой мировой войны и революции Иван не мог посетить французскую столицу и сконцентрировался на российских мастерах. Но среди его новых приобретений были работы авторов, прославившихся во Франции в 1920-е годы, например Марка Шагала.Картина-хамелеон Ван ГогаИз "невыездных" за стены ГМИИ работ "Красные виноградники" Ван Гога — одна из немногих картин, проданных при жизни художника.Полотно в 1888-м мастер писал на мешковине, грунтовал сам, наносил краски кистью и пальцами. Завершив его, не стал дожидаться, пока картина высохнет, свернул ее в рулон и отправил брату Тео в Париж. Поэтому на произведении местами заметна фактура холста и образовался кракелюр.При написании солнца мастер использовал хромат свинца, который темнеет от воздействия ультрафиолета. Теперь можно только предполагать, каким ярким оно было изначально.Не картина, а десертНекоторые картины на выставке ведут диалог. Например, два изображения Жанны Самари кисти Ренуара (одно из Эрмитажа, из собрания Михаила, а второе принадлежало Ивану). Актрису художник писал неоднократно — есть легенда, что он был в нее влюблен.На второй картине Самари на розовом фоне в зеленом платье с цветком на плече. В 1910-х такое сочетание оттенков считали моветоном. Но у Ренуара была своя система подбора красок: если они не гармонировали, он их "объединял". В портрете таким связующим элементом стал золотистый браслет.Критики не одобрили работу, назвав ее "крыжовенно-фисташковым десертом, который можно есть ложкой".Полотно могло не попасть в российское собрание: художник Виноградов, советовавший Михаилу приобретать Ренуара, скептически отнесся к "десертной" картине. Но коллекционер его не послушал — и оказался прав.Открытый финалИван Морозов не успел закончить свое собрание, его видели немногие — лишь посетители особняка промышленника.В ГМИИ решили пофантазировать и представить, что было бы, если бы Морозов остался в Москве и завершил работу над собранием. В музее предположили, как бы располагалась выверенная Иваном и расположенная в хронологичекой последовательности коллекция. Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" будет открыта до 30 октября.

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

москва

париж

франция

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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