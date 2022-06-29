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Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
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Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова
Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова - РИА Новости, 29.06.2022
Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова
Коллекцию братьев Морозовых — произведения импрессионистов, постимпрессионистов и отечественых мастеров — впервые за 100 лет собрали в ГМИИ. Выставка... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:00
2022-06-29T08:14
сергей щукин
марк шагал
москва
париж
франция
louis vuitton
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Коллекцию братьев Морозовых — произведения импрессионистов, постимпрессионистов и отечественых мастеров — впервые за 100 лет собрали в ГМИИ. Выставка реконструирует "идеальный музей", созданный "русскими, которые не торгуются". О том, какую картину-хамелеон Ван Гога показывают, о чутье коллекционера и влюбленности Ренуара — в материале РИА Новости.Долгий вояжШедевры из его собрания показывали в Пушкинском музее в 2019 году после парижской выставки в 2016-м. Теперь настала очередь коллекций промышленника Ивана Морозова и его брата Михаила.Щукин и Морозовы за большие деньги скупали самое лучшее во Франции. На базе их собрания появился Музей нового западного искусства после национализации в 1923 году. Затем его расформировали на волне борьбы с космополитизмом, а большую часть работ поделили между Эрмитажем и ГМИИ. Спустя 90 лет коллекции Морозовых выставлялись в Эрмитаже и в фонде Louis Vuitton в Париже, и вот — после вековой паузы — они приехали в Москву. Русский, который не торгуетсяИван воспитывал свой вкус: начинал с салонных работ авторства некогда популярных, но забытых сейчас живописцев. Произведения некоторых из них стоили дороже Пикассо.Михаил покупал картины Коровина, учившего живописи обоих братьев, а затем уже собирал все, что нравилось, — от "Боярыни Морозовой" Сурикова и работ Врубеля до импрессионистов. Он первым из русских привез в Москву Гогена, Ван Гога, Мунка.В отличие от увлекающегося брата, Иван мог ждать нужную покупку годами, будучи на связи с арт-дилерами. Ездил в Париж на салоны.В экспозиции указаны счета на картины из французских галерей. Можно сравнить цены на полотна с нынешними и еще раз удивиться чутью и азарту меценатов.Иван не просто собирал полюбившиеся вещи, он хотел создать энциклопедию современного искусства — переплачивал, но находил лучшее. При этом русская часть морозовской коллекции выглядела эклектично: мирискусники, Сомов, Бенуа, Коровин, Левитан, Ларионов, Гончарова...Французских мастеров Иван отбирал особенно тщательно. Охотился за Сислеем, Ренуаром, Сезанном, заказывал монументально-декоративные ансамбли Дени, Боннару и Матиссу.Легендарные шедеврыПроект демонстрирует картины, из-за хрупкости очень редко или никогда не покидающие стены ГМИИ, — к примеру, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо.История покупки не так проста, ведь за звание лучших коллекционеров с Морозовыми соперничали Лео и Гертруда Стайн. Критик и писательница первыми начали последовательно скупать Пикассо, Матисса, Моне, Ренуара, других импрессионистов.Но действовали брат и сестра не всегда разумно, и в итоге им пришлось продать ряд произведений. Морозов неоднократно бывал у Стайнов дома и приметил "Девочку на шаре".Приобретение стало редкой удачей: произведения "розового периода" Пикассо уже тогда стоили баснословных денег. Купленная в 1913-м году картина стала последней работой авторства зарубежного художника.В годы Первой мировой войны и революции Иван не мог посетить французскую столицу и сконцентрировался на российских мастерах. Но среди его новых приобретений были работы авторов, прославившихся во Франции в 1920-е годы, например Марка Шагала.Картина-хамелеон Ван ГогаИз "невыездных" за стены ГМИИ работ "Красные виноградники" Ван Гога — одна из немногих картин, проданных при жизни художника.Полотно в 1888-м мастер писал на мешковине, грунтовал сам, наносил краски кистью и пальцами. Завершив его, не стал дожидаться, пока картина высохнет, свернул ее в рулон и отправил брату Тео в Париж. Поэтому на произведении местами заметна фактура холста и образовался кракелюр.При написании солнца мастер использовал хромат свинца, который темнеет от воздействия ультрафиолета. Теперь можно только предполагать, каким ярким оно было изначально.Не картина, а десертНекоторые картины на выставке ведут диалог. Например, два изображения Жанны Самари кисти Ренуара (одно из Эрмитажа, из собрания Михаила, а второе принадлежало Ивану). Актрису художник писал неоднократно — есть легенда, что он был в нее влюблен.На второй картине Самари на розовом фоне в зеленом платье с цветком на плече. В 1910-х такое сочетание оттенков считали моветоном. Но у Ренуара была своя система подбора красок: если они не гармонировали, он их "объединял". В портрете таким связующим элементом стал золотистый браслет.Критики не одобрили работу, назвав ее "крыжовенно-фисташковым десертом, который можно есть ложкой".Полотно могло не попасть в российское собрание: художник Виноградов, советовавший Михаилу приобретать Ренуара, скептически отнесся к "десертной" картине. Но коллекционер его не послушал — и оказался прав.Открытый финалИван Морозов не успел закончить свое собрание, его видели немногие — лишь посетители особняка промышленника.В ГМИИ решили пофантазировать и представить, что было бы, если бы Морозов остался в Москве и завершил работу над собранием. В музее предположили, как бы располагалась выверенная Иваном и расположенная в хронологичекой последовательности коллекция. Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" будет открыта до 30 октября.
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Анна Нехаева
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сергей щукин, марк шагал, москва, париж, франция, louis vuitton, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, валентин серов, поль гоген, анри матисс, винсент ван гог, пабло пикассо, эдвард мунк, михаил врубель, василий суриков, игорь ларионов, константин коровин, константин сомов, эрмитаж (музей), музеи, куда сходить
08:00 29.06.2022 (обновлено: 08:14 29.06.2022)
 

Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Коллекцию братьев Морозовых — произведения импрессионистов, постимпрессионистов и отечественых мастеров — впервые за 100 лет собрали в ГМИИ. Выставка реконструирует "идеальный музей", созданный "русскими, которые не торгуются". О том, какую картину-хамелеон Ван Гога показывают, о чутье коллекционера и влюбленности Ренуара — в материале РИА Новости.

Долгий вояж

"Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок, покупай ее", — писал коллекционер Сергей Щукин.

Шедевры из его собрания показывали в Пушкинском музее в 2019 году после парижской выставки в 2016-м. Теперь настала очередь коллекций промышленника Ивана Морозова и его брата Михаила.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетители на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Щукин и Морозовы за большие деньги скупали самое лучшее во Франции. На базе их собрания появился Музей нового западного искусства после национализации в 1923 году. Затем его расформировали на волне борьбы с космополитизмом, а большую часть работ поделили между Эрмитажем и ГМИИ.
Спустя 90 лет коллекции Морозовых выставлялись в Эрмитаже и в фонде Louis Vuitton в Париже, и вот — после вековой паузы — они приехали в Москву.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетители на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Русский, который не торгуется

"Большинство работ, которые приобретали тогда Морозовы, считались произведениями "недохудожников": Ван Гог, Гоген не были мастерами первого ряда, — поясняет куратор выставки Наталья Кортунова. — У Михаила спонтанный подход к покупкам, у Ивана — более размеренный, спокойный".

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Иван воспитывал свой вкус: начинал с салонных работ авторства некогда популярных, но забытых сейчас живописцев. Произведения некоторых из них стоили дороже Пикассо.
Михаил покупал картины Коровина, учившего живописи обоих братьев, а затем уже собирал все, что нравилось, — от "Боярыни Морозовой" Сурикова и работ Врубеля до импрессионистов. Он первым из русских привез в Москву Гогена, Ван Гога, Мунка.
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
1 из 3
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ

Посетитель на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
2 из 3

Посетитель на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
3 из 3

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
1 из 3
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 3

Посетитель на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 3

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
В отличие от увлекающегося брата, Иван мог ждать нужную покупку годами, будучи на связи с арт-дилерами. Ездил в Париж на салоны.
В экспозиции указаны счета на картины из французских галерей. Можно сравнить цены на полотна с нынешними и еще раз удивиться чутью и азарту меценатов.
Иван не просто собирал полюбившиеся вещи, он хотел создать энциклопедию современного искусства — переплачивал, но находил лучшее. При этом русская часть морозовской коллекции выглядела эклектично: мирискусники, Сомов, Бенуа, Коровин, Левитан, Ларионов, Гончарова...
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины художника Клода Моне "Пруд в Монжероне" (1876) на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница возле картины художника Клода Моне Пруд в Монжероне (1876 г.) на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница возле картины художника Клода Моне "Пруд в Монжероне" (1876) на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Французских мастеров Иван отбирал особенно тщательно. Охотился за Сислеем, Ренуаром, Сезанном, заказывал монументально-декоративные ансамбли Дени, Боннару и Матиссу.

"У Морозова глаз воспитан на другой культуре, на ситцевых ярких разноцветных тканях, которые он производил, а потом присоединилось художественное самообучение, — отмечает куратор. — Есть мнение, что Ивана привлекала экзотика à la russe. Российских коллекционеров яркими красками Гогена, Матисса, Ван Гога было не напугать. Они были привычными для русских, связанных с текстильной сферой".

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

Легендарные шедевры

Проект демонстрирует картины, из-за хрупкости очень редко или никогда не покидающие стены ГМИИ, — к примеру, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо.
История покупки не так проста, ведь за звание лучших коллекционеров с Морозовыми соперничали Лео и Гертруда Стайн. Критик и писательница первыми начали последовательно скупать Пикассо, Матисса, Моне, Ренуара, других импрессионистов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартина художника Пабло Пикассо "Девочка на шаре" (1905) на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Картина художника Пабло Пикассо Девочка на шаре (1905 г.) на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Картина художника Пабло Пикассо "Девочка на шаре" (1905) на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Но действовали брат и сестра не всегда разумно, и в итоге им пришлось продать ряд произведений. Морозов неоднократно бывал у Стайнов дома и приметил "Девочку на шаре".
Приобретение стало редкой удачей: произведения "розового периода" Пикассо уже тогда стоили баснословных денег. Купленная в 1913-м году картина стала последней работой авторства зарубежного художника.
В годы Первой мировой войны и революции Иван не мог посетить французскую столицу и сконцентрировался на российских мастерах. Но среди его новых приобретений были работы авторов, прославившихся во Франции в 1920-е годы, например Марка Шагала.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве

Картина-хамелеон Ван Гога

Из "невыездных" за стены ГМИИ работ "Красные виноградники" Ван Гога — одна из немногих картин, проданных при жизни художника.
Полотно в 1888-м мастер писал на мешковине, грунтовал сам, наносил краски кистью и пальцами. Завершив его, не стал дожидаться, пока картина высохнет, свернул ее в рулон и отправил брату Тео в Париж. Поэтому на произведении местами заметна фактура холста и образовался кракелюр.
При написании солнца мастер использовал хромат свинца, который темнеет от воздействия ультрафиолета. Теперь можно только предполагать, каким ярким оно было изначально.

Не картина, а десерт

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Некоторые картины на выставке ведут диалог. Например, два изображения Жанны Самари кисти Ренуара (одно из Эрмитажа, из собрания Михаила, а второе принадлежало Ивану). Актрису художник писал неоднократно — есть легенда, что он был в нее влюблен.

"На примере работ можно увидеть, какая она разная, — рассказывает Кортунова. — Одна — парадный портрет в полный рост в образе, в котором ее впервые увидел мастер. Михаил считал, что это одна из лучших работ Ренуара".

© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкРепродукция картины Ренуара "Портрет актрисы Жанны Самари"
Репродукция картины Ренуара Портрет актрисы Жанны Самари - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / А. Свердлов
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Репродукция картины Ренуара "Портрет актрисы Жанны Самари"
На второй картине Самари на розовом фоне в зеленом платье с цветком на плече. В 1910-х такое сочетание оттенков считали моветоном. Но у Ренуара была своя система подбора красок: если они не гармонировали, он их "объединял". В портрете таким связующим элементом стал золотистый браслет.
Критики не одобрили работу, назвав ее "крыжовенно-фисташковым десертом, который можно есть ложкой".
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Полотно могло не попасть в российское собрание: художник Виноградов, советовавший Михаилу приобретать Ренуара, скептически отнесся к "десертной" картине. Но коллекционер его не послушал — и оказался прав.

Открытый финал

Иван Морозов не успел закончить свое собрание, его видели немногие — лишь посетители особняка промышленника.
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина

"Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
1 из 3

"Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" ГМИИ. Слева направо: картины Матисса из "Марокканского триптиха"

Посетительница на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
2 из 3

Посетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" ГМИИ. Слева направо: картины Матисса из "Марокканского триптиха"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Посетительница на выставке Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
3 из 3

На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 3

"Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 3

Посетительница на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" ГМИИ. Слева направо: картины Матисса из "Марокканского триптиха"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 3

На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

"Он был человеком не того склада, чтобы показывать незавершенный проект, — говорит куратор Алексей Петухов. — Полагаю, отказ демонстрировать собрание он объяснял нежеланием представлять его в таком виде".

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. ПушкинаМонтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина
Монтаж выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых"
В ГМИИ решили пофантазировать и представить, что было бы, если бы Морозов остался в Москве и завершил работу над собранием. В музее предположили, как бы располагалась выверенная Иваном и расположенная в хронологичекой последовательности коллекция.

"Понятие идеального музея шире, — подчеркивает Петухов. — Это не только историческая штудия, но и медитация вокруг искусства, умение сосредоточиться, глубоко погрузиться в художественное пространство и уделить время размышлениям".

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" будет открыта до 30 октября.
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