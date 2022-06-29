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В России усовершенствовали оптоволоконную связь нового типа - РИА Новости, 29.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220629/mtusi-1798691630.html
В России усовершенствовали оптоволоконную связь нового типа
В России усовершенствовали оптоволоконную связь нового типа - РИА Новости, 29.06.2022
В России усовершенствовали оптоволоконную связь нового типа
Новый подход к созданию многоканальных линий оптоволоконной связи разработали специалисты МТУСИ. По их словам, методика позволит снизить стоимость услуг связи и РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:00
2022-06-29T10:37
наука
навигатор абитуриента
технологии
университетская наука
москва
россия
московский технический университет связи и информатики (мтуси)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новый подход к созданию многоканальных линий оптоволоконной связи разработали специалисты МТУСИ. По их словам, методика позволит снизить стоимость услуг связи и обеспечит пропускную способность кабеля на пару волокон от 100 Терабит в секунду до 10 Петабит в секунду. Результаты представлены на конференции Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications.Принцип оптоволоконной связи состоит в передаче светового сигнала через замкнутую нитевидную среду из кварца или другого прозрачного материала, которую называют сердцевиной. Свет удерживается внутри такого волокна за счет отражающей оболочки, объяснили ученые.Сегодня, по словам специалистов, крайне актуальными становятся системы, объединяющие несколько сердцевин в одной оболочке – многоканальные оптические волокна (МКОВ).Ученым Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) удалось, по их словам, оптимизировать подход к разработке многоканальных волокон, что позволит создавать кабели с повышенной пропускной способностью для любых сфер применения. Ключевые достоинства МКОВ – большая скорость передачи данных, низкая цена бита и высокая компактность кабеля.Ученые подчеркнули, что представленный подход впервые позволит изготавливать наилучшие варианты волокон самого разного назначения, руководствуясь не перебором параметров."Наш метод дает возможность проектировать осознанно, что называется "из первых принципов", конструкцию кабелей с МКОВ для дата-центров и линий широкополосного доступа, для линий связи в транспортных сетях, в системах радиосвязи 5G, а также в подводных оптических линиях с высокой пропускной способностью", – объяснила Шишова.В качестве примера применения новой стратегии ученые МТУСИ рассчитали модель оптимизации для МКОВ с двумя, четырьмя и семью сердцевинами. В дальнейшем научный коллектив планирует уточнить предложенный подход для практического применения в различных областях.
https://ria.ru/20220426/mtusi-1785272868.html
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навигатор абитуриента, технологии, университетская наука, москва, россия, московский технический университет связи и информатики (мтуси)
09:00 29.06.2022 (обновлено: 10:37 29.06.2022)
 

В России усовершенствовали оптоволоконную связь нового типа

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПучок оптического волокна в руках работника
Пучок оптического волокна в руках работника - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Новый подход к созданию многоканальных линий оптоволоконной связи разработали специалисты МТУСИ. По их словам, методика позволит снизить стоимость услуг связи и обеспечит пропускную способность кабеля на пару волокон от 100 Терабит в секунду до 10 Петабит в секунду. Результаты представлены на конференции Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications.
Принцип оптоволоконной связи состоит в передаче светового сигнала через замкнутую нитевидную среду из кварца или другого прозрачного материала, которую называют сердцевиной. Свет удерживается внутри такого волокна за счет отражающей оболочки, объяснили ученые.
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26 апреля, 03:00Наука
В России нашли новый подход к разработке лазерной подводной связи
Сегодня, по словам специалистов, крайне актуальными становятся системы, объединяющие несколько сердцевин в одной оболочке – многоканальные оптические волокна (МКОВ).
Ученым Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) удалось, по их словам, оптимизировать подход к разработке многоканальных волокон, что позволит создавать кабели с повышенной пропускной способностью для любых сфер применения. Ключевые достоинства МКОВ – большая скорость передачи данных, низкая цена бита и высокая компактность кабеля.
"Мы усовершенствовали концептуальный и математический инструментарий современной оптоволоконной связи, благодаря чему можно добиться наилучших свойств кабеля. Мы изучили взаимосвязь числа сердцевин и интервала между ними, а также других оптических и физических параметров волокна", – сообщила заведующая кафедрой Многоканальных телекоммуникационных систем МТУСИ Надежда Шишова.
Ученые подчеркнули, что представленный подход впервые позволит изготавливать наилучшие варианты волокон самого разного назначения, руководствуясь не перебором параметров.
"Наш метод дает возможность проектировать осознанно, что называется "из первых принципов", конструкцию кабелей с МКОВ для дата-центров и линий широкополосного доступа, для линий связи в транспортных сетях, в системах радиосвязи 5G, а также в подводных оптических линиях с высокой пропускной способностью", – объяснила Шишова.
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24 марта, 11:05Наука
В России разработали новый вид микролинз для оптических элементов
В качестве примера применения новой стратегии ученые МТУСИ рассчитали модель оптимизации для МКОВ с двумя, четырьмя и семью сердцевинами. В дальнейшем научный коллектив планирует уточнить предложенный подход для практического применения в различных областях.
 
НаукаНавигатор абитуриентаТехнологииУниверситетская наукаМоскваРоссияМосковский технический университет связи и информатики (МТУСИ)
 
 
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