https://ria.ru/20220629/moshenniki-1798884544.html

Названы основные уловки мошенников летом

Названы основные уловки мошенников летом - РИА Новости, 29.06.2022

Названы основные уловки мошенников летом

Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями, считает координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В интервью радио РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:15

2022-06-29T02:15

2022-06-29T02:15

общество

россия

евгения лазарева

мошенничество

отпуска

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями, считает координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В интервью радио Sputnik она дала советы, как защититься от злоумышленников.Бронирование номеров в отелях и покупка туров онлайн —это те ситуации, которыми мошенники пользуются особенно охотно, предупредила Лазарева."Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств. То есть люди переводят деньги в никуда", — пояснила эксперт.Слишком привлекательное предложение выглядит подозрительно и должно настораживать, уверена она."Лучше перепроверить его актуальность, например, позвонив в объект размещения. Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса", —подчеркнула Лазарева.Другая распространенная схема обмана — это создание интернет-ресурсов, копирующих сайты известных туроператоров или гостиниц, продолжила она."Создаются также мошеннические сайты, которые имитируют или копируют ресурсы популярных отелей или туроператоров, но не имеют к ним отношения", — отметила Лазарева.Эксперт порекомендовала перед использованием того или иного ресурса изучить его репутацию по отзывам."Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно", —сказала Лазарева.Наконец, важно не пересылать в мессенджерах свои документы и использовать отдельную банковскую карту для оплаты покупок в интернете, добавила она."Нигде не оставляйте реквизиты карточек и персональные данные, для оплаты покупок в интернете вообще лучше использовать отдельную карточку. Также не пересылайте в мессенджерах документы, фотографии вашего лица с паспортом", — уточнила Лазарева.Покупать билеты на самолет, по ее словам, лучше непосредственно у авиакомпаний или на крупных, проверенных платформах."Крупные бренды работают довольно хорошо, есть много проверенных платформ для бронирования авиабилетов. Можете также купить билет напрямую у перевозчика. Единственное, что нужно проверять, —это возможность возврата билетов, а также дополнительные продукты и сборы, которые увеличивают стоимость, но не всегда вам нужны, например, страхование багажа", — заключила Лазарева.

https://ria.ru/20220628/moshenniki-1798601967.html

https://ria.ru/20220621/aferisty-1796903203.html

https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, евгения лазарева, мошенничество, отпуска