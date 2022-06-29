https://ria.ru/20220629/moshennichestvo-1798902205.html

В суд направили дело о мошенничестве при строительстве моста через Енисей

В суд направили дело о мошенничестве при строительстве моста через Енисей - РИА Новости, 29.06.2022

В суд направили дело о мошенничестве при строительстве моста через Енисей

В суд направлено дело о мошенничестве при строительстве четвертого моста через Енисей, который был сдан в преддверии Универсиады, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:30

2022-06-29T08:30

2022-06-29T08:33

красноярск

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. В суд направлено дело о мошенничестве при строительстве четвертого моста через Енисей, который был сдан в преддверии Универсиады, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края."Прокуратура Красноярска направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении более 32 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного моста через реку Енисей", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в мошенничестве и покушении на мошенничество обвиняется местный житель. По версии следователей, с 2016 по 2018 годы злоумышленник на участках под застройку моста незаконно возводил новые объекты и реконструировал строения, ранее изъятые из государственных нужд. Он получал на них техническую документацию, сообщая кадастровому инженеру ложные сведения, а также самостоятельно производил их оценку, чтобы новая стоимость превышала ранее проведенную оценку на момент их изъятия.По информации прокуратуры, мужчина обращался в суд о взыскании с местного бюджета не учтенной при взыскании стоимости объектов. Муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 32 миллионов рублей.Четвертый мост через Енисей стоимостью 12 миллиардов рублей был открыт осенью 2015 года. Сооружение возводилось 40 месяцев. Позднее были сданы развязка и проспект для заезда на мост с левого берега.

https://ria.ru/20220602/krasnoyarsk-1792673831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярск, красноярский край, происшествия