https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев

Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев - РИА Новости, 29.06.2022

Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что действующий правящий режим в стране продлится несколько месяцев. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:06

2022-06-29T15:06

2022-06-29T15:06

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 июн – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что действующий правящий режим в стране продлится несколько месяцев.В среду сторонники Партии социалистов пикетируют здание Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривается запрос адвокатов об отмене Додону меры пресечения в виде домашнего ареста. Перед началом заседания судейской коллегии экс-президент выступил с обращением к манифестантам."Очень-очень скоро правящая партия "Действия и справедливости" сбежит из Молдавии. Если вы думаете, что они протянут дольше нескольких месяцев - то нет", - заявил Додон. Политик поблагодарил манифестантов за поддержку и попросил их разойтись, так как на улице очень жарко. "Я пойду разбираться, посмотрим, какое решение будет принято. Но всем вам большое спасибо. Сейчас очень жарко, прошу вас разойтись. Все равно победа будет за нами", - сказал Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. Шестнадцатого июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении жене экс-президента Галине Додон.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, кишинев