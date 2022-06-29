https://ria.ru/20220629/modernizatsiya-1799027070.html
"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ
"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ - РИА Новости, 29.06.2022
"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ
Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:11
2022-06-29T16:11
2022-06-29T17:47
новости компаний - экономика
газпром нефть
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков."Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составят 500 миллиардов рублей. С 2011 года мы последовательно улучшаем производственные и экологические характеристики завода... Запуск комплекса глубокой переработки нефти позволит предприятию полностью отказаться от производства мазута, обеспечит фактически безотходную переработку нефти и выпуск дополнительных объемов топлива", - цитирует Дюкова пресс-служба компании.Ранее в среду Дюков вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили строительство комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, где они оценили третий этап работ, уточняется в релизе. По мнению Собянина, завод после реконструкции станет "самым экологически чистым не только в России, но и в Европе".Ожидается, что главным результатом программы модернизации завода станет повышение эффективности переработки нефти и улучшение экологических показателей предприятия. Выпуск бензина будет увеличен на 25%, дизельного топлива - на 30%. Также пресс-служба дополняет, что для приема крупногабаритного оборудования компания построила на Москве-реке в районе Капотня причал, который в будущем может стать частью городской инфраструктуры столицы.Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, после вхождения в состав "Газпром нефти", и рассчитана на период до 2025 года. Основными задачами являются замкнутый цикл водопотребления и экономия водных ресурсов Москвы-реки, сокращение выбросов в атмосферу, а также повышение экологического класса автомобильного топлива.
https://ria.ru/20220519/gazprom-1789579075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз, москва
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков.
"Совокупные инвестиции "Газпром нефти
" в программу модернизации Московского НПЗ
к 2025 году составят 500 миллиардов рублей. С 2011 года мы последовательно улучшаем производственные и экологические характеристики завода... Запуск комплекса глубокой переработки нефти позволит предприятию полностью отказаться от производства мазута, обеспечит фактически безотходную переработку нефти и выпуск дополнительных объемов топлива", - цитирует Дюкова пресс-служба компании.
Ранее в среду Дюков вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
посетили строительство комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, где они оценили третий этап работ, уточняется в релизе. По мнению Собянина, завод после реконструкции станет "самым экологически чистым не только в России
, но и в Европе".
Ожидается, что главным результатом программы модернизации завода станет повышение эффективности переработки нефти и улучшение экологических показателей предприятия. Выпуск бензина будет увеличен на 25%, дизельного топлива - на 30%. Также пресс-служба дополняет, что для приема крупногабаритного оборудования компания построила на Москве-реке в районе Капотня причал, который в будущем может стать частью городской инфраструктуры столицы.
Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, после вхождения в состав "Газпром нефти", и рассчитана на период до 2025 года. Основными задачами являются замкнутый цикл водопотребления и экономия водных ресурсов Москвы-реки, сокращение выбросов в атмосферу, а также повышение экологического класса автомобильного топлива.