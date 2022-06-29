https://ria.ru/20220629/modernizatsiya-1799027070.html

"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ

"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ - РИА Новости, 29.06.2022

"Газпром нефть" инвестирует 500 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ

Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:11

2022-06-29T16:11

2022-06-29T17:47

новости компаний - экономика

газпром нефть

московский нпз

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составит 500 миллиардов рублей, сообщил глава компании Александр Дюков."Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в программу модернизации Московского НПЗ к 2025 году составят 500 миллиардов рублей. С 2011 года мы последовательно улучшаем производственные и экологические характеристики завода... Запуск комплекса глубокой переработки нефти позволит предприятию полностью отказаться от производства мазута, обеспечит фактически безотходную переработку нефти и выпуск дополнительных объемов топлива", - цитирует Дюкова пресс-служба компании.Ранее в среду Дюков вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили строительство комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, где они оценили третий этап работ, уточняется в релизе. По мнению Собянина, завод после реконструкции станет "самым экологически чистым не только в России, но и в Европе".Ожидается, что главным результатом программы модернизации завода станет повышение эффективности переработки нефти и улучшение экологических показателей предприятия. Выпуск бензина будет увеличен на 25%, дизельного топлива - на 30%. Также пресс-служба дополняет, что для приема крупногабаритного оборудования компания построила на Москве-реке в районе Капотня причал, который в будущем может стать частью городской инфраструктуры столицы.Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, после вхождения в состав "Газпром нефти", и рассчитана на период до 2025 года. Основными задачами являются замкнутый цикл водопотребления и экономия водных ресурсов Москвы-реки, сокращение выбросов в атмосферу, а также повышение экологического класса автомобильного топлива.

https://ria.ru/20220519/gazprom-1789579075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, газпром нефть, московский нпз, москва