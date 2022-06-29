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МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции - РИА Новости, 29.06.2022
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МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции - РИА Новости, 29.06.2022
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции
Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:19
2022-06-29T14:19
в мире
греция
москва
афины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.Она напомнила, что недавнее объявление persona non grata восьми сотрудников посольства и генерального консульства Греции в Москве - это вынужденные ответные меры в связи с недружественными действиями греческой стороны – с беспрецедентной высылкой в апреле 12 российских дипломатов.При этом она подчеркнула, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.Накануне генконсульство Греции в Москве заявило, что визовый и гражданский отдел загранучреждения будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Работа возобновится 4 июля.
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в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии
14:19 29.06.2022
 
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции

Представитель МИД Захарова: МИД надеется на возобновление работы дипмиссий России и Греции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.
Она напомнила, что недавнее объявление persona non grata восьми сотрудников посольства и генерального консульства Греции в Москве - это вынужденные ответные меры в связи с недружественными действиями греческой стороны – с беспрецедентной высылкой в апреле 12 российских дипломатов.

"Взаимные высылки – не наш выбор, хотела бы это подчеркнуть, но без реакции подобные вещи не оставляются. Со временем, я думаю, здравый смысл должен все-таки возобладать и позволить нормализовать работу представительств двух стран",- сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.
Накануне генконсульство Греции в Москве заявило, что визовый и гражданский отдел загранучреждения будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Работа возобновится 4 июля.
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