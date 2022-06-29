https://ria.ru/20220629/mid-1798990303.html

МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции

МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции - РИА Новости, 29.06.2022

МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции

Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:19

2022-06-29T14:19

2022-06-29T14:19

в мире

греция

москва

афины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.Она напомнила, что недавнее объявление persona non grata восьми сотрудников посольства и генерального консульства Греции в Москве - это вынужденные ответные меры в связи с недружественными действиями греческой стороны – с беспрецедентной высылкой в апреле 12 российских дипломатов.При этом она подчеркнула, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.Накануне генконсульство Греции в Москве заявило, что визовый и гражданский отдел загранучреждения будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Работа возобновится 4 июля.

https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798534741.html

греция

москва

афины

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии