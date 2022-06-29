https://ria.ru/20220629/mid-1798990303.html
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции - РИА Новости, 29.06.2022
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции
Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:19
2022-06-29T14:19
2022-06-29T14:19
в мире
греция
москва
афины
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_90:0:3022:1649_1920x0_80_0_0_a088aff67656fadcd59ecf73ab2cc1f0.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий РФ и Греции, здравый смысл возобладает, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.Она напомнила, что недавнее объявление persona non grata восьми сотрудников посольства и генерального консульства Греции в Москве - это вынужденные ответные меры в связи с недружественными действиями греческой стороны – с беспрецедентной высылкой в апреле 12 российских дипломатов.При этом она подчеркнула, что после "принудительных и безосновательных сокращений кадрового состава" российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.Накануне генконсульство Греции в Москве заявило, что визовый и гражданский отдел загранучреждения будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Работа возобновится 4 июля.
https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798534741.html
греция
москва
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784722775_0:0:2759:2069_1920x0_80_0_0_7b1969d54cb18c2cd3e1ec7374099ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, москва, афины, санкции в отношении россии
МИД надеется на возобновление полноценной работы дипмиссий России и Греции
Представитель МИД Захарова: МИД надеется на возобновление работы дипмиссий России и Греции