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Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов
Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов - РИА Новости, 29.06.2022
Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов
Почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выдали врачи Московской области с осени 2021 года. Это значительно упростило получение лекарств... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:05
2022-06-29T17:05
2022-06-29T17:05
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выдали врачи Московской области с осени 2021 года. Это значительно упростило получение лекарств в аптеках, сообщил телеканал "360".Электронные рецепты на льготные медикаменты врачи оформляют пациентам с сентября прошлого года.С начала 2022 года таких рецептов выдали почти 2,9 миллиона.Оформленный рецепт пациенты могут найти в личном кабинете на "Госуслугах" Московской области. Чтобы получить необходимое лекарство, нужно посетить аптеку сети "Мособлмедсервис", назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Второй вариант – сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.По желанию пациента ему по-прежнему могут выдать обычный рецепт на бумаге.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
Почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выдали врачи Московской области с осени 2021 года. Это значительно упростило получение лекарств в аптеках, сообщил телеканал "360"
.
Электронные рецепты на льготные медикаменты врачи оформляют пациентам с сентября прошлого года.
"В отличие от бумажного электронный рецепт не теряется, не мнется, не портится", – отметила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.
С начала 2022 года таких рецептов выдали почти 2,9 миллиона.
Оформленный рецепт пациенты могут найти в личном кабинете на "Госуслугах" Московской области. Чтобы получить необходимое лекарство, нужно посетить аптеку сети "Мособлмедсервис", назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Второй вариант – сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.
По желанию пациента ему по-прежнему могут выдать обычный рецепт на бумаге.