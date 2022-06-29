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Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов

Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов - РИА Новости, 29.06.2022

Врачи МО выдали почти 5 миллионов электронных рецептов

Почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выдали врачи Московской области с осени 2021 года. Это значительно упростило получение лекарств... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:05

2022-06-29T17:05

2022-06-29T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Почти пять миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выдали врачи Московской области с осени 2021 года. Это значительно упростило получение лекарств в аптеках, сообщил телеканал "360".Электронные рецепты на льготные медикаменты врачи оформляют пациентам с сентября прошлого года.С начала 2022 года таких рецептов выдали почти 2,9 миллиона.Оформленный рецепт пациенты могут найти в личном кабинете на "Госуслугах" Московской области. Чтобы получить необходимое лекарство, нужно посетить аптеку сети "Мособлмедсервис", назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Второй вариант – сообщить номер полиса ОМС или СНИЛС.По желанию пациента ему по-прежнему могут выдать обычный рецепт на бумаге.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)