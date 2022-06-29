https://ria.ru/20220629/medinstitut-1799043565.html
Гладков поручил наладить взаимодействие мединститута и Минздрава региона
Гладков поручил наладить взаимодействие мединститута и Минздрава региона - РИА Новости, 29.06.2022
Гладков поручил наладить взаимодействие мединститута и Минздрава региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил наладить эффективное взаимодействие между медицинским институтом и региональным Минздравом для решения... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:52
2022-06-29T16:52
2022-06-29T16:52
белгородская область
общество
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил наладить эффективное взаимодействие между медицинским институтом и региональным Минздравом для решения проблемы обеспечения системы здравоохранения региона медицинскими кадрами, сообщило областное правительство.В совещании, посвященном вопросу обеспечения медкадрами в регионе, приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, главные врачи медучреждений, главы вузов, выпускники и студенты-медики. По прогнозам областного министерства здравоохранения, к концу 2022 года вакантными останутся более 80 ставок врачей и около 300 — среднего медицинского персонала.Как отметил губернатор, несмотря на то, что проделан большой объем работы по привлечению кадров, этих усилий недостаточно. "При всей той научной, технической и педагогической базе, которая у нас есть в регионе, вопрос обеспеченности медицинскими кадрами вообще не должен существовать. Мы не должны закладывать в план дефицит кадров, в идеальной ситуации — на каждую ставку должен быть конкурс среди врачей", — отметил Гладков.По его словам, в этом году увеличилось количество квот на целевое обучение по медицинским направлениям: в специалитете — с 247 до 329, в ординатуре — со 128 до 164. По сравнению с 2019 годом в специалитете квот стало больше в 3,4 раза, в ординатуре — в 2 раза. Кроме того, целевые договоры теперь заключают в медицинских колледжах. К примеру, медколледж БелГУ, а также Валуйский и Старооскольский колледжи привлекли к целевому обучению 381 студента.В ходе совещания глава региона обратил внимание на важность взаимодействия органов власти и учебных заведений. "Заказчик у нашего мединститута один — это министерство здравоохранения Белгородской области. Между медицинским институтом и региональным инздравом должно быть налажено взаимодействие", — подчеркнул Гладков.Он отметил, что обучение — это одно из направлений регионального комплекса мер по ликвидации дефицита кадров в медицине. Другие меры предусматривают поддержку врачей — для них создаются комфортные условия работы и жизни. Например, специалистам, которые согласились переехать в Белгородскую область из других регионов, предоставляют жилье. Через несколько лет его можно оформить в собственность.
https://ria.ru/20220628/belgorod-1798756892.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия
Гладков поручил наладить взаимодействие мединститута и Минздрава региона
Губернатор Гладков поручил наладить взаимодействие белгородского Минздрава и мединститута
БЕЛГОРОД, 29 июн — РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил наладить эффективное взаимодействие между медицинским институтом и региональным Минздравом для решения проблемы обеспечения системы здравоохранения региона медицинскими кадрами, сообщило
областное правительство.
В совещании, посвященном вопросу обеспечения медкадрами в регионе, приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти, главные врачи медучреждений, главы вузов, выпускники и студенты-медики. По прогнозам областного министерства здравоохранения, к концу 2022 года вакантными останутся более 80 ставок врачей и около 300 — среднего медицинского персонала.
Как отметил губернатор, несмотря на то, что проделан большой объем работы по привлечению кадров, этих усилий недостаточно. "При всей той научной, технической и педагогической базе, которая у нас есть в регионе, вопрос обеспеченности медицинскими кадрами вообще не должен существовать. Мы не должны закладывать в план дефицит кадров, в идеальной ситуации — на каждую ставку должен быть конкурс среди врачей", — отметил Гладков.
По его словам, в этом году увеличилось количество квот на целевое обучение по медицинским направлениям: в специалитете — с 247 до 329, в ординатуре — со 128 до 164. По сравнению с 2019 годом в специалитете квот стало больше в 3,4 раза, в ординатуре — в 2 раза. Кроме того, целевые договоры теперь заключают в медицинских колледжах. К примеру, медколледж БелГУ, а также Валуйский и Старооскольский колледжи привлекли к целевому обучению 381 студента.
В ходе совещания глава региона обратил внимание на важность взаимодействия органов власти и учебных заведений. "Заказчик у нашего мединститута один — это министерство здравоохранения Белгородской области
. Между медицинским институтом и региональным инздравом должно быть налажено взаимодействие", — подчеркнул Гладков.
Он отметил, что обучение — это одно из направлений регионального комплекса мер по ликвидации дефицита кадров в медицине. Другие меры предусматривают поддержку врачей — для них создаются комфортные условия работы и жизни. Например, специалистам, которые согласились переехать в Белгородскую область из других регионов, предоставляют жилье. Через несколько лет его можно оформить в собственность.