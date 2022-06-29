Рогозин: НПО Лавочкина начало работу над российской миссией на Марс
Глава "Роскосмоса" Рогозин: НПО Лавочкина начало работу над национальной миссией на Марс
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"НПО Лавочкина уже по сути дела приступили, даже не дожидаясь 15 июля, потому что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году", — сказал Рогозин.
Он уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километров от Земли.
Рогозин напомнил, что разработчикам предстоит оценить, что из задела по посадочному модулю "Казачок" можно будет взять для реализации новой национальной миссии.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Европейское космическое агентство 15 июля даст окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году. В то же время он отметил, что на положительный ответ даже не надеется.
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.