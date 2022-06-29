https://ria.ru/20220629/mars-1798893513.html

Рогозин: НПО Лавочкина начало работу над российской миссией на Марс

Рогозин: НПО Лавочкина начало работу над российской миссией на Марс - РИА Новости, 29.06.2022

Рогозин: НПО Лавочкина начало работу над российской миссией на Марс

НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:47

2022-06-29T03:47

2022-06-29T03:47

наука

космос - риа наука

россия

марс

европейское космическое агентство

роскосмос

спектр-рг

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НПО имени Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в точку Лагранжа L2 (где уравновешивается влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километров от Земли.Рогозин напомнил, что разработчикам предстоит оценить, что из задела по посадочному модулю "Казачок" можно будет взять для реализации новой национальной миссии.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Европейское космическое агентство 15 июля даст окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году. В то же время он отметил, что на положительный ответ даже не надеется.ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars в марте из-за событий на Украине. Однако затем стало известно, что госкорпорация и агентство обсуждают возможность реализации миссии совместно. Позднее стало известно, что стороны обсуждают лишь взаимный возврат оборудования.Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода. Запуск национальной миссии возможен в 2026 году.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год. Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220629/exomars-1798892498.html

https://ria.ru/20220517/missiya-1789139094.html

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космос - риа наука, россия, марс, европейское космическое агентство, роскосмос, спектр-рг, дмитрий рогозин