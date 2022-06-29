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Биография Бориса Любимова - РИА Новости, 29.06.2022
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Биография Бориса Любимова
Биография Бориса Любимова - РИА Новости, 29.06.2022
Биография Бориса Любимова
Ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина Борис Николаевич Любимов родился 29 июня 1947 года в Москве. Его отец – литературовед,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T01:52
2022-06-29T01:52
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Ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина Борис Николаевич Любимов родился 29 июня 1947 года в Москве. Его отец – литературовед, переводчик Николай Любимов (1912-1992), мать – переводчик Маргарита Любимова. В 1969 году Борис Любимов окончил Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского по специальности "Театроведение" (курс Павла Маркова), в 1974 году – аспирантуру (кафедра истории русского дореволюционного и советского театра). Кандидат искусствоведения (1977). С 1973 года – преподаватель ГИТИСа, с 1982 года – заведующий кафедрой театроведения и театральной критики ГИТИСа (с 1989 года – кафедра истории театра России). Профессор, художественный руководитель курса. Среди разработанных Борисом Любимовым курсов лекций – "Введение в источниковедение", "Теория драмы", "История русского театра 1830-1850 гг.", "История советского театра 1940-70 гг.", "История русской мысли рубежа XIX-XX вв.". Ученики Бориса Любимова – известные театральные критики, работники театров, телевидения, радио. С 1988 по 1995 год – заведующий литературной частью Малого театра, а с 1999 года – заместитель художественного руководителя. С 1995 по 1998 год был заведующим литературным отделом Центрального Академического театра Российской Армии. С 1999 по 2004 год – вице-президент Российского фонда культуры. В 2003-2007 годах – генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. С 2007 года – ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина и профессор кафедры искусствоведения. Читает спецкурс "Проблемы современного театра". Сфера научных интересов Бориса Любимова широка. Он автор более 500 научных трудов, статей и монографий. Основные работы посвящены истории русского театра, теории театра, актуальным проблемам современного российского театрального процесса и русского классического репертуара, методологии театроведения, русской литературе, а также истории Русской православной церкви, русской религиозно-философской и общественной мысли. Автор книг "О сценичности произведений Достоевского" (1981), "Действо и действие" (1997). Составитель сборника статей "Театральная критика: история и теория" (1989), к 100-летию со дня рождения Павла Маркова "Театр, течения" (1998) и других. Издатель, редактор, автор вступительных статей и послесловия к трехтомнику воспоминаний своего отца, переводчика и литературоведа Николая Любимова "Неувядаемый цвет". Борис Любимов в течение многих лет сотрудничает с телевидением и радио. Выступал автором и ведущим передачи на ТВ "Читая Библию" (1998), а также передач на радио "Новые языки" и "Действо и действие". С середины 1960-х годов публикуется в периодических изданиях как театральный критик, пишущий в различных театрально-критических жанрах (рецензия, обзор сезонов, проблемная статья, актерский и режиссерский портрет, портрет театра, драматурга и др.). Сотрудничает с журналами "Театр", "Современная драматургия", "Литературное обозрение", газетами "Культура", "Известия" и др. Борис Любимов также публикуется в журналах религиозно-философской направленности – "Вестник русского христианского движения", "Путь православия", "Фома", "Церковно-общественный вестник". Член редакционных советов журналов "Театральная жизнь", "Новый мир", "Вестник русского христианского движения". Почетный член Российской академии художеств. Член жюри литературной премии Александра Солженицына. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), Почета (2018), Дружбы (1999). Дочь Бориса Любимова – Ольга Любимова, министр культуры РФ. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, москва, россия, рсфср, гитис, центральный академический театр российской армии , российский фонд культуры
01:52 29.06.2022
 

Биография Бориса Любимова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРектор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Борис Любимов
Ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Борис Любимов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина Борис Николаевич Любимов родился 29 июня 1947 года в Москве. Его отец – литературовед, переводчик Николай Любимов (1912-1992), мать – переводчик Маргарита Любимова.
В 1969 году Борис Любимов окончил Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского по специальности "Театроведение" (курс Павла Маркова), в 1974 году – аспирантуру (кафедра истории русского дореволюционного и советского театра). Кандидат искусствоведения (1977).
С 1973 года – преподаватель ГИТИСа, с 1982 года – заведующий кафедрой театроведения и театральной критики ГИТИСа (с 1989 года – кафедра истории театра России). Профессор, художественный руководитель курса.
Среди разработанных Борисом Любимовым курсов лекций – "Введение в источниковедение", "Теория драмы", "История русского театра 1830-1850 гг.", "История советского театра 1940-70 гг.", "История русской мысли рубежа XIX-XX вв.". Ученики Бориса Любимова – известные театральные критики, работники театров, телевидения, радио.
С 1988 по 1995 год – заведующий литературной частью Малого театра, а с 1999 года – заместитель художественного руководителя.
С 1995 по 1998 год был заведующим литературным отделом Центрального Академического театра Российской Армии.
С 1999 по 2004 год – вице-президент Российского фонда культуры.
В 2003-2007 годах – генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.
С 2007 года – ректор Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина и профессор кафедры искусствоведения. Читает спецкурс "Проблемы современного театра".
Сфера научных интересов Бориса Любимова широка. Он автор более 500 научных трудов, статей и монографий. Основные работы посвящены истории русского театра, теории театра, актуальным проблемам современного российского театрального процесса и русского классического репертуара, методологии театроведения, русской литературе, а также истории Русской православной церкви, русской религиозно-философской и общественной мысли.
Автор книг "О сценичности произведений Достоевского" (1981), "Действо и действие" (1997).
Составитель сборника статей "Театральная критика: история и теория" (1989), к 100-летию со дня рождения Павла Маркова "Театр, течения" (1998) и других.
Издатель, редактор, автор вступительных статей и послесловия к трехтомнику воспоминаний своего отца, переводчика и литературоведа Николая Любимова "Неувядаемый цвет".
Борис Любимов в течение многих лет сотрудничает с телевидением и радио. Выступал автором и ведущим передачи на ТВ "Читая Библию" (1998), а также передач на радио "Новые языки" и "Действо и действие".
С середины 1960-х годов публикуется в периодических изданиях как театральный критик, пишущий в различных театрально-критических жанрах (рецензия, обзор сезонов, проблемная статья, актерский и режиссерский портрет, портрет театра, драматурга и др.). Сотрудничает с журналами "Театр", "Современная драматургия", "Литературное обозрение", газетами "Культура", "Известия" и др.
Борис Любимов также публикуется в журналах религиозно-философской направленности – "Вестник русского христианского движения", "Путь православия", "Фома", "Церковно-общественный вестник".
Член редакционных советов журналов "Театральная жизнь", "Новый мир", "Вестник русского христианского движения".
Почетный член Российской академии художеств.
Член жюри литературной премии Александра Солженицына.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), Почета (2018), Дружбы (1999).
Дочь Бориса Любимова – Ольга Любимова, министр культуры РФ.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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