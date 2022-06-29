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Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР
В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:56
2022-06-29T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.Говоря о том, когда в Москве будет открыто диппредставительство республики, посол сказал, что это состоится "во вполне обозримом будущем".
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в мире, москва, россия, луганская народная республика
18:56 29.06.2022 (обновлено: 19:18 29.06.2022)
 
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР

Посол Мирошник: в Москве начали подбор персонала для посольства ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоискатель
Соискатель - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
"Мы подбираем необходимый персонал, который будет соответствовать тем требованиям, которые представляет РФ и каким должно соответствовать наше представительство на территории России", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.
Говоря о том, когда в Москве будет открыто диппредставительство республики, посол сказал, что это состоится "во вполне обозримом будущем".
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