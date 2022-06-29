https://ria.ru/20220629/lnr-1799091963.html

Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР

Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022

Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР

В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:56

2022-06-29T18:56

2022-06-29T19:18

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.Говоря о том, когда в Москве будет открыто диппредставительство республики, посол сказал, что это состоится "во вполне обозримом будущем".

https://ria.ru/20220616/trudoustroystvo-1795625987.html

москва

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, москва, россия, луганская народная республика