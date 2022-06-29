https://ria.ru/20220629/lnr-1799091963.html
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР
В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:56
2022-06-29T18:56
2022-06-29T19:18
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В настоящее время идет работа по подбору персонала для посольства ЛНР в Москве, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.Говоря о том, когда в Москве будет открыто диппредставительство республики, посол сказал, что это состоится "во вполне обозримом будущем".
https://ria.ru/20220616/trudoustroystvo-1795625987.html
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, луганская народная республика
18:56 29.06.2022 (обновлено: 19:18 29.06.2022)
Мирошник рассказал, что в Москве начали подбирать персонал в посольство ЛНР
Посол Мирошник: в Москве начали подбор персонала для посольства ЛНР