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Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 29.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки 39 человек, пять военных добровольно сложили оружие. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:14
2022-06-29T10:14
2022-06-29T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки 39 человек, пять военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 39 человек личного состава, четыре бронетранспортера, три единицы автомобильной техники, пять военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 39 человек, пятеро сдались