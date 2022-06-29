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Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 29.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки 39 человек, пять военных добровольно сложили оружие. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:14

2022-06-29T10:14

2022-06-29T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что украинские войска потеряли за сутки 39 человек, пять военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 39 человек личного состава, четыре бронетранспортера, три единицы автомобильной техники, пять военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр