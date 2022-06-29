https://ria.ru/20220629/lipetsk-1798982633.html
Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами
Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами - РИА Новости, 29.06.2022
Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами
Липецкий Технопарк пополнился двумя компаниями, новыми резидентами стали – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:49
2022-06-29T13:49
2022-06-29T13:49
липецкая область
игорь артамонов
экономика
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Липецкий Технопарк пополнился двумя компаниями, новыми резидентами стали – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов."Малый бизнес Липецкой области несмотря на санкции, наращивает обороты. Статус резидентов регионального Технопарка сегодня получили две новых компании – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов", - сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что "3Д-СТРОЙ48" является создателем инновационного производства малых архитектурных форм из бетона с использованием технологии трехмерной печати для малогабаритного строительства. Компания планирует заниматься не только производством изделий, но и проектированием и благоустройством территорий. Объем инвестиций составит более 13 миллионов рублей.Второй проект - лаборатория по проектированию арт-объектов. Инновационная авторская методика сочетания технологий позволяет изготавливать проектировщикам уникальные для всей России архитектурные формы. Они используются для создания оригинальных экстерьеров и декораций. Инвестиции составят почти три миллиона рублей, бюджетные отчисления проекта предполагаются в размере более пяти миллионов рублей. Общий объем инвестиций компаний составит около 16 миллионов рублей.Он также отметил, что Технопарк объединяет 34 компании. Предприятия зарегистрировали 27 патентов на интеллектуальную деятельность. В текущем году на предприятиях Технопарка были созданы 372 рабочих места, реализована продукция и оказано услуг на более чем 1,8 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика, благоустройство
ЛИПЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Липецкий Технопарк пополнился двумя компаниями, новыми резидентами стали – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов.
"Малый бизнес Липецкой области несмотря на санкции, наращивает обороты. Статус резидентов регионального Технопарка сегодня получили две новых компании – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов", - сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что "3Д-СТРОЙ48" является создателем инновационного производства малых архитектурных форм из бетона с использованием технологии трехмерной печати для малогабаритного строительства. Компания планирует заниматься не только производством изделий, но и проектированием и благоустройством территорий. Объем инвестиций составит более 13 миллионов рублей.
Второй проект - лаборатория по проектированию арт-объектов. Инновационная авторская методика сочетания технологий позволяет изготавливать проектировщикам уникальные для всей России архитектурные формы. Они используются для создания оригинальных экстерьеров и декораций. Инвестиции составят почти три миллиона рублей, бюджетные отчисления проекта предполагаются в размере более пяти миллионов рублей. Общий объем инвестиций компаний составит около 16 миллионов рублей.
"Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", – сказал Артамонов.
Он также отметил, что Технопарк объединяет 34 компании. Предприятия зарегистрировали 27 патентов на интеллектуальную деятельность. В текущем году на предприятиях Технопарка были созданы 372 рабочих места, реализована продукция и оказано услуг на более чем 1,8 миллиарда рублей.