https://ria.ru/20220629/lipetsk-1798982633.html

Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами

Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами - РИА Новости, 29.06.2022

Липецкий Технопарк пополнился новыми резидентами

Липецкий Технопарк пополнился двумя компаниями, новыми резидентами стали – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:49

2022-06-29T13:49

2022-06-29T13:49

липецкая область

игорь артамонов

экономика

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 29 июн – РИА Новости. Липецкий Технопарк пополнился двумя компаниями, новыми резидентами стали – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов."Малый бизнес Липецкой области несмотря на санкции, наращивает обороты. Статус резидентов регионального Технопарка сегодня получили две новых компании – производители малых архитектурных форм из бетона и проектное бюро по созданию арт-объектов", - сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что "3Д-СТРОЙ48" является создателем инновационного производства малых архитектурных форм из бетона с использованием технологии трехмерной печати для малогабаритного строительства. Компания планирует заниматься не только производством изделий, но и проектированием и благоустройством территорий. Объем инвестиций составит более 13 миллионов рублей.Второй проект - лаборатория по проектированию арт-объектов. Инновационная авторская методика сочетания технологий позволяет изготавливать проектировщикам уникальные для всей России архитектурные формы. Они используются для создания оригинальных экстерьеров и декораций. Инвестиции составят почти три миллиона рублей, бюджетные отчисления проекта предполагаются в размере более пяти миллионов рублей. Общий объем инвестиций компаний составит около 16 миллионов рублей.Он также отметил, что Технопарк объединяет 34 компании. Предприятия зарегистрировали 27 патентов на интеллектуальную деятельность. В текущем году на предприятиях Технопарка были созданы 372 рабочих места, реализована продукция и оказано услуг на более чем 1,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220628/fotovideofiksatsiya-1798793447.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика, благоустройство