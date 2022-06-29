https://ria.ru/20220629/liberalizatsiya-1798957700.html
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:19
2022-06-29T12:19
2022-06-29T12:19
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798950069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
Набиуллина: валютную либерализацию надо ускорить, чтобы дать бизнесу перестроить логистику