https://ria.ru/20220629/liberalizatsiya-1798957700.html

Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию

Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию - РИА Новости, 29.06.2022

Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию

Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:19

2022-06-29T12:19

2022-06-29T12:19

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

валюта

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины", - сказала она, выступая на съезде РСПП.

https://ria.ru/20220629/deflyatsiya-1798950069.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта