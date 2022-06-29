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Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию - РИА Новости, 29.06.2022
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Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:19
2022-06-29T12:19
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
валюта
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), валюта
12:19 29.06.2022
 
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию

Набиуллина: валютную либерализацию надо ускорить, чтобы дать бизнесу перестроить логистику

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Валютную либерализацию в России надо ускорить, чтобы позволить бизнесу перестроить логистику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Надо ускорить либерализацию, потому что бизнес сейчас ищет разные способы выстраивания новых логистических цепочек, надо дать эту возможность. И мы с этим выступаем, в том числе поддерживаем и готовы дать разъяснения по неприменению мер ответственности за нарушения валютного законодательства без вины", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:54
Минэкономразвития ожидает дефляцию в июне
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Валюта
 
 
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