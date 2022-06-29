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Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко - РИА Новости, 29.06.2022
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Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко - РИА Новости, 29.06.2022
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:11
2022-06-29T12:11
сергей лавров
белоруссия
россия
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
минск
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министр иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году, напомню, визит российского министра в республику Беларусь приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом республики Беларусь, а также - переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она уточнила, что участники переговоров обсудят вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальной международной проблемы.
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сергей лавров, белоруссия, россия, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, минск, в мире
12:11 29.06.2022
 
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко

Глава МИД Лавров во время визита в Белоруссию встретится с президентом Лукашенко

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министр иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году, напомню, визит российского министра в республику Беларусь приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом республики Беларусь, а также - переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она уточнила, что участники переговоров обсудят вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальной международной проблемы.
Путин: В течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы Искандер-М - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Сергей ЛавровБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМинскВ мире
 
 
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