https://ria.ru/20220629/lavrov-1798955166.html
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко - РИА Новости, 29.06.2022
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:11
2022-06-29T12:11
2022-06-29T12:11
сергей лавров
белоруссия
россия
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министр иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году, напомню, визит российского министра в республику Беларусь приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом республики Беларусь, а также - переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она уточнила, что участники переговоров обсудят вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальной международной проблемы.
https://ria.ru/20220625/iskander-m-1798119667.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, белоруссия, россия, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, минск, в мире
Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко
Глава МИД Лавров во время визита в Белоруссию встретится с президентом Лукашенко