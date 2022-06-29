https://ria.ru/20220629/lavrov-1798955166.html

Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко

Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко - РИА Новости, 29.06.2022

Лавров во время визита в Белоруссию встретится с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:11

2022-06-29T12:11

2022-06-29T12:11

сергей лавров

белоруссия

россия

александр лукашенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

минск

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Белоруссию встретится с главой Республики Александром Лукашенко, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министр иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году, напомню, визит российского министра в республику Беларусь приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом республики Беларусь, а также - переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она уточнила, что участники переговоров обсудят вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальной международной проблемы.

https://ria.ru/20220625/iskander-m-1798119667.html

белоруссия

россия

минск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, белоруссия, россия, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, минск, в мире