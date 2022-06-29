https://ria.ru/20220629/kuveyt-1799075175.html

Кувейт приостановил выдачу туристических виз

Кувейт приостановил выдачу туристических виз - РИА Новости, 29.06.2022

Кувейт приостановил выдачу туристических виз

Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:41

2022-06-29T18:41

2022-06-29T18:41

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ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на постановление МВД."Министерство внутренних дел объявило, что оно прекратило выдачу семейных и туристических виз с минувшего понедельника до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.Как отметило агентство, решение принято в связи с подготовкой нового регламента в отношении выдачи виз для иностранных граждан, который призван упростить этот процесс.Прямых рейсов из России в Кувейт нет. Добраться можно с пересадкой, например, в ОАЭ или в Турции. Стоимость авиабилетов от 30 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html

кувейт

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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