https://ria.ru/20220629/kuveyt-1799075175.html
Кувейт приостановил выдачу туристических виз
Кувейт приостановил выдачу туристических виз - РИА Новости, 29.06.2022
Кувейт приостановил выдачу туристических виз
Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:41
2022-06-29T18:41
2022-06-29T18:41
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ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на постановление МВД."Министерство внутренних дел объявило, что оно прекратило выдачу семейных и туристических виз с минувшего понедельника до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.Как отметило агентство, решение принято в связи с подготовкой нового регламента в отношении выдачи виз для иностранных граждан, который призван упростить этот процесс.Прямых рейсов из России в Кувейт нет. Добраться можно с пересадкой, например, в ОАЭ или в Турции. Стоимость авиабилетов от 30 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, визы, кувейт
Кувейт приостановил выдачу туристических виз
Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз на неопределенное время
ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на постановление МВД.
"Министерство внутренних дел объявило, что оно прекратило выдачу семейных и туристических виз с минувшего понедельника до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
Как отметило агентство, решение принято в связи с подготовкой нового регламента в отношении выдачи виз для иностранных граждан, который призван упростить этот процесс.
Прямых рейсов из России в Кувейт нет. Добраться можно с пересадкой, например, в ОАЭ или в Турции. Стоимость авиабилетов от 30 тысяч рублей в одну сторону.