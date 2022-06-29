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Кувейт приостановил выдачу туристических виз - РИА Новости, 29.06.2022
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Туризм
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Кувейт приостановил выдачу туристических виз
Кувейт приостановил выдачу туристических виз - РИА Новости, 29.06.2022
Кувейт приостановил выдачу туристических виз
Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:41
2022-06-29T18:41
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
визы
кувейт
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ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на постановление МВД."Министерство внутренних дел объявило, что оно прекратило выдачу семейных и туристических виз с минувшего понедельника до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.Как отметило агентство, решение принято в связи с подготовкой нового регламента в отношении выдачи виз для иностранных граждан, который призван упростить этот процесс.Прямых рейсов из России в Кувейт нет. Добраться можно с пересадкой, например, в ОАЭ или в Турции. Стоимость авиабилетов от 30 тысяч рублей в одну сторону.
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туризм, новости - туризм, туристы, визы, кувейт
18:41 29.06.2022
 
Кувейт приостановил выдачу туристических виз

Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз на неопределенное время

© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / А. Игнатов
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ДОХА, 29 июн — РИА Новости. Власти Кувейта приостановили выдачу туристических и семейных виз желающим посетить это государство Персидского залива, сообщило государственное Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на постановление МВД.
"Министерство внутренних дел объявило, что оно прекратило выдачу семейных и туристических виз с минувшего понедельника до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
Как отметило агентство, решение принято в связи с подготовкой нового регламента в отношении выдачи виз для иностранных граждан, который призван упростить этот процесс.
Прямых рейсов из России в Кувейт нет. Добраться можно с пересадкой, например, в ОАЭ или в Турции. Стоимость авиабилетов от 30 тысяч рублей в одну сторону.
Логотип ЕС на улице Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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