https://ria.ru/20220629/kuban-1799124950.html

На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков

На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков - РИА Новости, 29.06.2022

На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков

Более 7 тысяч подростков в Краснодарском крае временно трудоустроили с начала текущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:54

2022-06-29T21:54

2022-06-29T21:54

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч подростков в Краснодарском крае временно трудоустроили с начала текущего года, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела вице-губернатор края Анна Минькова."Центры занятости населения региона заключили 1,4 тысячи договоров с работодателями. Для подростков создали 14 тысяч временных рабочих мест, где уже трудятся 7,6 тысячи подростков. Профориентацию получили 9,9 тысячи человек, в том числе 468, состоящих на учете в муниципальных комиссиях и органах внутренних дел", - говорится в сообщении.Отмечается, что временное трудоустройство подростков для региона занимает особое место."На его организацию в 2022 году планируют выделить 107,8 миллиона рублей и трудоустроить 24,2 тысячи человек. При этом приоритет отдают несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства – детям из многодетных, малоимущих семей, инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, подросткам, состоящим на различных видах профучетов", - добавили в ведомстве.Кроме того, замгубернатора призвала анализировать каждую ситуацию, брать в поле зрения каждую семью, где детей воспитывают отчимы, сожители, где имеются предпосылки семейного неблагополучия."Заблаговременно принимать меры по защите жизни и здоровья детей", – заявила Минькова.Также она поручила муниципалитетам усилить просветительскую и информационную работу среди несовершеннолетних по профилактике преступлений в отношении детей. По ее словам, каждый ребенок должен знать, что всегда может обратиться к другим взрослым за помощью, не боясь последствий.

https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html

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краснодарский край

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общество, краснодарский край