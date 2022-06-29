https://ria.ru/20220629/kuban-1799124950.html
На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков
На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков - РИА Новости, 29.06.2022
На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков
Более 7 тысяч подростков в Краснодарском крае временно трудоустроили с начала текущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:54
2022-06-29T21:54
2022-06-29T21:54
общество
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570621665_0:98:3294:1951_1920x0_80_0_0_174d1e767c14af5eb5ad855d46b14996.jpg
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч подростков в Краснодарском крае временно трудоустроили с начала текущего года, сообщает администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела вице-губернатор края Анна Минькова."Центры занятости населения региона заключили 1,4 тысячи договоров с работодателями. Для подростков создали 14 тысяч временных рабочих мест, где уже трудятся 7,6 тысячи подростков. Профориентацию получили 9,9 тысячи человек, в том числе 468, состоящих на учете в муниципальных комиссиях и органах внутренних дел", - говорится в сообщении.Отмечается, что временное трудоустройство подростков для региона занимает особое место."На его организацию в 2022 году планируют выделить 107,8 миллиона рублей и трудоустроить 24,2 тысячи человек. При этом приоритет отдают несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства – детям из многодетных, малоимущих семей, инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, подросткам, состоящим на различных видах профучетов", - добавили в ведомстве.Кроме того, замгубернатора призвала анализировать каждую ситуацию, брать в поле зрения каждую семью, где детей воспитывают отчимы, сожители, где имеются предпосылки семейного неблагополучия."Заблаговременно принимать меры по защите жизни и здоровья детей", – заявила Минькова.Также она поручила муниципалитетам усилить просветительскую и информационную работу среди несовершеннолетних по профилактике преступлений в отношении детей. По ее словам, каждый ребенок должен знать, что всегда может обратиться к другим взрослым за помощью, не боясь последствий.
https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html
https://ria.ru/20220517/plyazhi-1789110085.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570621665_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_1a3f708eeded808996c69d7b26e1940f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край
На Кубани временно трудоустроили более семи тысяч подростков
На Кубани в 2022 году временно трудоустроили более семи тысяч подростков
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Более 7 тысяч подростков в Краснодарском крае временно трудоустроили с начала текущего года, сообщает администрация региона.
Уточняется, что речь об этом шла на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних, которое провела вице-губернатор края Анна Минькова.
"Центры занятости населения региона заключили 1,4 тысячи договоров с работодателями. Для подростков создали 14 тысяч временных рабочих мест, где уже трудятся 7,6 тысячи подростков. Профориентацию получили 9,9 тысячи человек, в том числе 468, состоящих на учете в муниципальных комиссиях и органах внутренних дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временное трудоустройство подростков для региона занимает особое место.
"На его организацию в 2022 году планируют выделить 107,8 миллиона рублей и трудоустроить 24,2 тысячи человек. При этом приоритет отдают несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства – детям из многодетных, малоимущих семей, инвалидам, сиротам и оставшимся без попечения родителей, подросткам, состоящим на различных видах профучетов", - добавили в ведомстве.
Кроме того, замгубернатора призвала анализировать каждую ситуацию, брать в поле зрения каждую семью, где детей воспитывают отчимы, сожители, где имеются предпосылки семейного неблагополучия.
"Заблаговременно принимать меры по защите жизни и здоровья детей", – заявила Минькова.
Также она поручила муниципалитетам усилить просветительскую и информационную работу среди несовершеннолетних по профилактике преступлений в отношении детей. По ее словам, каждый ребенок должен знать, что всегда может обратиться к другим взрослым за помощью, не боясь последствий.