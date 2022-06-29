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Козловский снялся в сериале про умную колонку "Люсю" - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220629/kozlovskiy-1798993134.html
Козловский снялся в сериале про умную колонку "Люсю"
Козловский снялся в сериале про умную колонку "Люсю" - РИА Новости, 29.06.2022
Козловский снялся в сериале про умную колонку "Люсю"
Вышел трейлер сериала "Люся" с Данилой Козловским в главной роли. Ролик опубликован на You-Tube-канале видеосервиса Premier. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:49
2022-06-29T15:31
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Люся" с Данилой Козловским в главной роли. Ролик опубликован на You-Tube-канале видеосервиса Premier. Он сыграл программиста Сеню. У парня не ладятся отношения с женой, а еще он работает над созданием самообучаемой колонки "Люси". Сеня мечтает сделать ее как можно более человечной. Изобретатель разговаривает с ней, делится переживаниями. Только "Люся" знает о всех его трудностях, больше ему некому довериться. Искусственный интеллект играет все большую роль в его судьбе.""Сначала "Люся" — это просто умная колонка, голосовой помощник, к присутствию которых мы все уже привыкли. Но затем она начинает давать моему герою Сене советы, предугадывает его мысли и желания. В какой-то момент это начинает ему даже нравиться, потому что упрощает жизнь. А потом, постепенно, ее становится все больше в жизни Сени, и возникает уже вопрос: кто кем управляет — создатель своим творением или наоборот?" – говорит Козловский.Режиссер — Иван И. Твердовский. Зрители знают его по фильмам "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другим. Также в сериале снимались Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник и другие. Премьера проекта состоится 14 июля.
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новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, знаменитости, звезды, технологии, что посмотреть , искусственный интеллект
14:49 29.06.2022 (обновлено: 15:31 29.06.2022)
 
Козловский снялся в сериале про умную колонку "Люсю"

Вышел трейлер сериала "Люся" с Данилой Козловским в роли изобретателя умной колонки

© PREMIERКадр из трейлера сериала "Люся"
Кадр из трейлера сериала Люся
© PREMIER
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Люся" с Данилой Козловским в главной роли. Ролик опубликован на You-Tube-канале видеосервиса Premier.
Он сыграл программиста Сеню. У парня не ладятся отношения с женой, а еще он работает над созданием самообучаемой колонки "Люси". Сеня мечтает сделать ее как можно более человечной. Изобретатель разговаривает с ней, делится переживаниями. Только "Люся" знает о всех его трудностях, больше ему некому довериться. Искусственный интеллект играет все большую роль в его судьбе.
""Сначала "Люся" — это просто умная колонка, голосовой помощник, к присутствию которых мы все уже привыкли. Но затем она начинает давать моему герою Сене советы, предугадывает его мысли и желания. В какой-то момент это начинает ему даже нравиться, потому что упрощает жизнь. А потом, постепенно, ее становится все больше в жизни Сени, и возникает уже вопрос: кто кем управляет — создатель своим творением или наоборот?" – говорит Козловский.
Режиссер — Иван И. Твердовский. Зрители знают его по фильмам "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другим.
Также в сериале снимались Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник и другие.
Премьера проекта состоится 14 июля.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДанила КозловскийЗнаменитостизвездыТехнологиичто посмотретьИскусственный интеллект
 
 
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