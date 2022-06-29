https://ria.ru/20220629/koronavirus-1798947615.html

В России за сутки госпитализировали 1334 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1334 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1334 заболевших COVID-19

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:47

2022-06-29T11:47

2022-06-29T11:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 334 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах России, снижение – в 48, ситуация не изменилась в 12.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3680 человек, что на 7,8% больше в сравнении с 28 июня. "Выявлено 3028 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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