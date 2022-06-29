https://ria.ru/20220629/konflikt-1798886682.html
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны - РИА Новости, 29.06.2022
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны
Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:48
2022-06-29T00:48
2022-06-29T00:48
в мире
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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в мире, чжан цзюнь, украина, нато, совет безопасности оон, оон
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны
Постпред Китая при ООН: НАТО не должно использовать конфликт на Украине для холодной войны