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Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны - РИА Новости, 29.06.2022
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Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны - РИА Новости, 29.06.2022
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны
Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:48
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в мире
чжан цзюнь
украина
нато
совет безопасности оон
оон
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
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в мире, чжан цзюнь, украина, нато, совет безопасности оон, оон
00:48 29.06.2022
 
Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны

Постпред Китая при ООН: НАТО не должно использовать конфликт на Украине для холодной войны

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
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В миреЧжан ЦзюньУкраинаНАТОСовет Безопасности ООНООН
 
 
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