https://ria.ru/20220629/konflikt-1798886682.html

Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны

Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны - РИА Новости, 29.06.2022

Китай призвал НАТО не использовать конфликт на Украине для холодной войны

Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:48

2022-06-29T00:48

2022-06-29T00:48

в мире

чжан цзюнь

украина

нато

совет безопасности оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай призывает НАТО не использовать конфликт на Украине для разжигания новой холодной войны, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чжан цзюнь, украина, нато, совет безопасности оон, оон