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В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая - РИА Новости, 29.06.2022
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В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая
В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая - РИА Новости, 29.06.2022
В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая
Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман рассказал, что Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, передает The Jerusalem Post. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:41
2022-06-29T14:41
в мире
израиль
кибербезопасность
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман рассказал, что Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, передает The Jerusalem Post."В каком-то смысле, мы все живем внутри всемирного шоу "Большого Брата". У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности", - предостерег политик.Заявление было сделано в эту среду в ходе дискуссионной панели на ежегодной конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022.В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
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в мире, израиль, кибербезопасность
14:41 29.06.2022
 
В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая

Госконтролер Израиля Энгельман заявил, что Третья мировая война будет в киберпространстве

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман рассказал, что Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, передает The Jerusalem Post.
"В каком-то смысле, мы все живем внутри всемирного шоу "Большого Брата". У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности", - предостерег политик.
Заявление было сделано в эту среду в ходе дискуссионной панели на ежегодной конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022.
В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
Главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов
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