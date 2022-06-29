https://ria.ru/20220629/kiberbezopasnost-1798995410.html

В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая

В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая - РИА Новости, 29.06.2022

В Израиле рассказали, какой будет Третья мировая

Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман рассказал, что Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, передает The Jerusalem Post. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:41

2022-06-29T14:41

2022-06-29T14:41

в мире

израиль

кибербезопасность

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман рассказал, что Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, передает The Jerusalem Post."В каком-то смысле, мы все живем внутри всемирного шоу "Большого Брата". У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности", - предостерег политик.Заявление было сделано в эту среду в ходе дискуссионной панели на ежегодной конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022.В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html

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в мире, израиль, кибербезопасность