Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/kherson-1799030666.html
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС - РИА Новости, 29.06.2022
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:18
2022-06-29T16:18
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg
ХЕРСОН, 29 июн - РИА Новости. Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо."За два дня 151 человек посетил. Этот главный зал для бракосочетаний и управление ЗАГСом. Но есть районные, есть в других населенных пунктах Херсонской области. Там тоже все это будет возобновлено. Людям это нужно, для свадеб время всегда", - сказал Сальдо.В первый день работы центрального отделения ЗАГС состоялась регистрация брака. Сотрудники отделения оформили бракосочетание молодой пары, которая приехала со всеми необходимыми документами - невеста в свадебном платье и жених в костюме."Мы сделаем так, чтобы люди сюда приходили с радостью. Акты гражданские, которые здесь оформляются, касаются не только бракосочетания и рождения, но и другие, в том числе и горестные события. Но тем не менее это самая необходимая услуга для людей, и она будет полностью удовлетворена", - прокомментировал журналистам открытие центрального отделения ЗАГСа Сальдо.Глава области отметил, что возле здания на улице стоят много людей. "Жизнь идет своим чередом, и ничто не помешает жителям Херсонщины организовать спокойную и мирную жизнь", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220618/banki-1796501970.html
https://ria.ru/20220611/pasport-1794748077.html
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f582f968d9a07b00970cf8802a66627e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожская область, украина
16:18 29.06.2022
 
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС

Глава ВГА Сальдо: в Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 29 июн - РИА Новости. Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
"За два дня 151 человек посетил. Этот главный зал для бракосочетаний и управление ЗАГСом. Но есть районные, есть в других населенных пунктах Херсонской области. Там тоже все это будет возобновлено. Людям это нужно, для свадеб время всегда", - сказал Сальдо.
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 23:01
Сальдо сообщил о намерении российских банков открыть отделения в Херсоне
В первый день работы центрального отделения ЗАГС состоялась регистрация брака. Сотрудники отделения оформили бракосочетание молодой пары, которая приехала со всеми необходимыми документами - невеста в свадебном платье и жених в костюме.
"Мы сделаем так, чтобы люди сюда приходили с радостью. Акты гражданские, которые здесь оформляются, касаются не только бракосочетания и рождения, но и другие, в том числе и горестные события. Но тем не менее это самая необходимая услуга для людей, и она будет полностью удовлетворена", - прокомментировал журналистам открытие центрального отделения ЗАГСа Сальдо.
Глава области отметил, что возле здания на улице стоят много людей. "Жизнь идет своим чередом, и ничто не помешает жителям Херсонщины организовать спокойную и мирную жизнь", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 12:12Специальная военная операция на Украине
Глава Херсонской области Сальдо получил российский паспорт
 
В миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала