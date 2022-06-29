https://ria.ru/20220629/kherson-1799030666.html
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС - РИА Новости, 29.06.2022
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:18
2022-06-29T16:18
2022-06-29T16:18
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ХЕРСОН, 29 июн - РИА Новости. Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо."За два дня 151 человек посетил. Этот главный зал для бракосочетаний и управление ЗАГСом. Но есть районные, есть в других населенных пунктах Херсонской области. Там тоже все это будет возобновлено. Людям это нужно, для свадеб время всегда", - сказал Сальдо.В первый день работы центрального отделения ЗАГС состоялась регистрация брака. Сотрудники отделения оформили бракосочетание молодой пары, которая приехала со всеми необходимыми документами - невеста в свадебном платье и жених в костюме."Мы сделаем так, чтобы люди сюда приходили с радостью. Акты гражданские, которые здесь оформляются, касаются не только бракосочетания и рождения, но и другие, в том числе и горестные события. Но тем не менее это самая необходимая услуга для людей, и она будет полностью удовлетворена", - прокомментировал журналистам открытие центрального отделения ЗАГСа Сальдо.Глава области отметил, что возле здания на улице стоят много людей. "Жизнь идет своим чередом, и ничто не помешает жителям Херсонщины организовать спокойную и мирную жизнь", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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в мире, херсонская область , запорожская область, украина
В Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
Глава ВГА Сальдо: в Херсонской области возобновится работа районных отделений ЗАГС
ХЕРСОН, 29 июн - РИА Новости. Центральный ЗАГС в городе Херсон возобновил работу, в ближайшей перспективе откроются районные отделения по всей области, заявил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
"За два дня 151 человек посетил. Этот главный зал для бракосочетаний и управление ЗАГСом. Но есть районные, есть в других населенных пунктах Херсонской области
. Там тоже все это будет возобновлено. Людям это нужно, для свадеб время всегда", - сказал Сальдо.
В первый день работы центрального отделения ЗАГС состоялась регистрация брака. Сотрудники отделения оформили бракосочетание молодой пары, которая приехала со всеми необходимыми документами - невеста в свадебном платье и жених в костюме.
"Мы сделаем так, чтобы люди сюда приходили с радостью. Акты гражданские, которые здесь оформляются, касаются не только бракосочетания и рождения, но и другие, в том числе и горестные события. Но тем не менее это самая необходимая услуга для людей, и она будет полностью удовлетворена", - прокомментировал журналистам открытие центрального отделения ЗАГСа Сальдо.
Глава области отметил, что возле здания на улице стоят много людей. "Жизнь идет своим чередом, и ничто не помешает жителям Херсонщины организовать спокойную и мирную жизнь", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.