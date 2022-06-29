https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 29.06.2022
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:36
2022-06-29T19:36
2022-06-29T19:36
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
россия
москва
владимир кара-мурза
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказали в суде.Кара-Мурзе* предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.Басманный суд Москвы 22 апреля отправил Кара-Мурзу*, отбывавшего 15-дневный арест в спецприемнике за неповиновение сотруднику полиции, под стражу до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220629/yashin-1799075296.html
https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия, москва, владимир кара-мурза, происшествия
Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале июня Басманный суд Москвы
продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказали в суде.
Кара-Мурзе* предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).
По версии следствия, Владимир Кара-Мурза
*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона
, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ
для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине
. Следственный комитет России
возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.
Басманный суд Москвы 22 апреля отправил Кара-Мурзу*, отбывавшего 15-дневный арест в спецприемнике за неповиновение сотруднику полиции, под стражу до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента