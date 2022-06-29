https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html

Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО

Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 29.06.2022

Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:36

2022-06-29T19:36

2022-06-29T19:36

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

россия

москва

владимир кара-мурза

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Владимиру Кара-Мурзе* (признан физлицом-иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказали в суде.Кара-Мурзе* предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.Басманный суд Москвы 22 апреля отправил Кара-Мурзу*, отбывавшего 15-дневный арест в спецприемнике за неповиновение сотруднику полиции, под стражу до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220629/yashin-1799075296.html

https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, россия, москва, владимир кара-мурза, происшествия