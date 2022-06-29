https://ria.ru/20220629/kapitalizatsiya-1798951499.html

Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина

Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.06.2022

Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина

Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:00

2022-06-29T12:00

2022-06-29T12:30

экономика

банки

российский союз промышленников и предпринимателей

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По нашей оценке на сегодняшний день, какой-то системной капитализации банков не нужно. Может быть, потребуется, адресная капитализация отдельных банков своими собственниками", - сказала она, выступая на съезде РСПП."То есть, в целом, банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании... но мы видим, постепенно оживает кредитование", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20220629/liberalizatsiya-1798957700.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, банки, российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия