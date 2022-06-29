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Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.06.2022
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Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина
Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.06.2022
Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина
Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:00
2022-06-29T12:30
экономика
банки
российский союз промышленников и предпринимателей
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."По нашей оценке на сегодняшний день, какой-то системной капитализации банков не нужно. Может быть, потребуется, адресная капитализация отдельных банков своими собственниками", - сказала она, выступая на съезде РСПП."То есть, в целом, банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании... но мы видим, постепенно оживает кредитование", - добавила глава регулятора.
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экономика, банки, российский союз промышленников и предпринимателей, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
12:00 29.06.2022 (обновлено: 12:30 29.06.2022)
 
Системной капитализации банков проводить не нужно, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: системной капитализации российских банков проводить не нужно

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Системную капитализацию банков РФ проводить не нужно, кредитование постепенно оживает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По нашей оценке на сегодняшний день, какой-то системной капитализации банков не нужно. Может быть, потребуется, адресная капитализация отдельных банков своими собственниками", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
"То есть, в целом, банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании... но мы видим, постепенно оживает кредитование", - добавила глава регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
12:19
Набиуллина призвала ускорить валютную либерализацию
 
ЭкономикаБанкиРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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