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Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг - РИА Новости, 29.06.2022
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Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг
Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг - РИА Новости, 29.06.2022
Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг
Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:03
2022-06-29T23:03
мария захарова
маркус эдерер
литва
калининградская область
россия
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220629/alikhanov-1799131134.html
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мария захарова, маркус эдерер, литва, калининградская область, россия, евросоюз
23:03 29.06.2022
 
Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг

Алиханов: в четверг в Калининград прибудет первое судно с партией металлопроката

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.
"Завтра к нам приходит в регион судно "Холмогоры" с партией металлопроката, так что буду вас информировать, новые суда, если не будут сняты ограничения со стороны Литвы, в ближайшее время тоже будут выходить на линию", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 22:49
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Мария ЗахароваМаркус ЭдерерЛитваКалининградская областьРоссияЕвросоюз
 
 
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