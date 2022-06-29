https://ria.ru/20220629/kaliningrad-1799132929.html

Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг

Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг - РИА Новости, 29.06.2022

Первое судно с партией металлопроката прибудет в Калининград в четверг

Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:03

2022-06-29T23:03

2022-06-29T23:03

мария захарова

маркус эдерер

литва

калининградская область

россия

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220629/alikhanov-1799131134.html

литва

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, маркус эдерер, литва, калининградская область, россия, евросоюз