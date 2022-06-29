https://ria.ru/20220629/itogi-1798827034.html

En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет

En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет - РИА Новости, 29.06.2022

En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет

В этом году исполняется двадцать лет компании En+ Group, которая была создана в 2002 году для объединения глиноземных и алюминиевых активов. К сегодняшнему дню... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:00

2022-06-29T08:16

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общество

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В этом году исполняется двадцать лет компании En+ Group, которая была создана в 2002 году для объединения глиноземных и алюминиевых активов. К сегодняшнему дню компания превратилась в ведущего мирового вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии. На пресс-конференции "Энергия изменений", прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", представители руководства En+ Group решили сделать акцент не на бизнесе, а на социальном аспекте деятельности компании. За двадцать лет работы En+ Group не только модернизировала предприятия, но и активно развивала социальные проекты в регионах проживания сотрудников.Слышать друг другаКак отметила на пресс-конференции заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина, двадцатилетие - это не только момент подведения итогов, но и планирование будущего. "Да, есть устойчивый бизнес, но еще важнее вопрос, каким образом все заработанное вы укрепите и разовьете так, чтобы в каждом из городов, где вы работаете, ощущалась синергия с населением, с сотрудниками, партнерами. Для нас это стало очевидным практически с момента создания компании", - сказала Курочкина.Сегодня компания, как и весь российский бизнес, оказалась под беспрецедентным экономическим и геополитическим давлением. "За последние десять лет En+ Group столкнулась с тремя масштабными кризисами и с честью из них вышла. Испытания делают нас сильнее, но и ответственнее с точки зрения того, что мы хотим оставить после себя", - подчеркнула Курочкина.Внутри компании социальные программы по развитию регионов были объединены в проект под названием "Возрождение". "Мы возрождаем традиции русских меценатов, мы возрождаем утерянный престиж профессий металлурга и энергетика, мы возрождаем активную гражданскую позицию, потому что изменить среду в регионах силами только одной компании, какой бы крупной она ни была – невозможно", - отметила Курочкина. Поэтому, по ее словам, все социальные проекты нескольких последних лет выстроены исключительно на обратной связи и диалоге по каждому из направлений."В сложившихся условиях бизнесу и государству особенно важно наладить конструктивный диалог, слушать и слышать друг друга. Мы понимаем, что значение вклада бизнеса в развитие регионов будет возрастать, и прикладываем серьезные усилия, чтобы наши сотрудники чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, несмотря на все происходящие события", - пояснила Курочкина.С прицелом в будущееПоддержание доходов людей, по ее словам, сейчас является приоритетом для государства и бизнеса. "Начиная с 2021 года, En+ Group поэтапно повышала заработную плату сотрудникам в регионах. Мы стремимся, чтобы заработная плата на наших предприятиях была как минимум на 15% выше средней по региону", - сообщила Курочкина.В основе любых позитивных изменений лежит диалог с обществом, для чего, по ее мнению, необходимо учитывать мнение активных горожан, поэтому представители компании регулярно проводят встречи с жителями, представителями малого и среднего бизнеса. "Важным достижением группы En+ стало создание рабочих и молодежных советов на предприятиях, члены которых определяют приоритетность тех или иных инициатив и определяют реальные потребности каждого региона", - привела она пример.Именно по инициативе рабочих советов после встречи с основателем компании Олегом Дерипаской в разгар пандемии с нуля были созданы современные медицинские центры помощи – в Тайшете, Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске и Шелехове. Еще один центр открылся в Саяногорске на базе законсервированного лечебного корпуса после проведения полного капитального ремонта с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.Важной частью социальной политики компании являются образовательные проекты. "En+ Group поставила пред собой масштабную задачу – создать кадровый резерв не только для наших предприятий, но и для всей России", - заявила Курочкина. С этой целью компания сотрудничает с лучшими вузами России, создает корпоративные образовательные программы с выплатой стипендий и последующей гарантией трудоустройства. "Совместно с Фондом президентских грантов компания запустила открытый образовательный онлайн-курс "Время экодействий". Он предназначен для тех, кто хочет реализовывать свои инициативы в области защиты окружающей среды и представлять их на грантовые конкурсы, а также будет полезен активным горожанам, которых волнуют вопросы ответственного потребления", - сообщила она.Не только зарплатаКурочкина добавила, что в компании работает жилищная программа для сотрудников. Согласно ее условиям, первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.Замгендиректора добавила, что в 2022 году En+ Group планирует выделить более 157 миллионов рублей на закупку путевок для сотрудников энергетического бизнеса компании и их семей. На эти средства смогут оздоровиться более 5 тысяч человек. "В прошлом году направленная на эти цели сумма составила около 123 миллионов рублей. Детские лагеря в 2021 году посетили около 1300 детей. В этом году их количество возрастет до 1500", - отметила Курочкина.В направлении устойчивого развитияКак указывалось на пресс-конференции, En+ Group строго придерживается ESG-стратегии – политики вложения капитала, направленной на долгосрочное и положительное воздействие на общество и окружающую среду. "En+ Group начала активно заниматься климатической повесткой еще до того, как цели по снижению CO2 были озвучены государством. В сентябре 2021 года компания публично и открыто представила публичный план "На пути к Net Zero". Причем все наши цели подтверждаются отчетностью. Месяц назад наша компания также представила подробный отчет об устойчивом развитии за 2021 год", - сообщил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.В числе наиболее значимых проектов компании – вклад в защиту уникальной экосистемы озера Байкал. "С 2011 года компания проводит волонтерские акции по уборке мусора с берегов Байкала. За десять лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов", - рассказал Бутманов. Кроме ежегодных масштабных уборок, по его словам, волонтеры строят экологические тропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

https://ria.ru/20220524/biznes-1789833769.html

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

https://ria.ru/20220519/obuchenie-1789455869.html

https://ria.ru/20220412/biznes-1783111961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

en+ group, олег дерипаска, байкал, общество, новости компаний - экономика