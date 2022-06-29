Рейтинг@Mail.ru
En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградский алюминиевый завод
Новый курс
https://ria.ru/20220629/itogi-1798827034.html
En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет
En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет - РИА Новости, 29.06.2022
En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет
В этом году исполняется двадцать лет компании En+ Group, которая была создана в 2002 году для объединения глиноземных и алюминиевых активов. К сегодняшнему дню... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:00
2022-06-29T08:16
новый курс
en+ group
олег дерипаска
байкал
общество
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20730/63/207306386_0:82:360:285_1920x0_80_0_0_707304d8a5df2ee17027bdf549d2bbc9.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В этом году исполняется двадцать лет компании En+ Group, которая была создана в 2002 году для объединения глиноземных и алюминиевых активов. К сегодняшнему дню компания превратилась в ведущего мирового вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии. На пресс-конференции "Энергия изменений", прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", представители руководства En+ Group решили сделать акцент не на бизнесе, а на социальном аспекте деятельности компании. За двадцать лет работы En+ Group не только модернизировала предприятия, но и активно развивала социальные проекты в регионах проживания сотрудников.Слышать друг другаКак отметила на пресс-конференции заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина, двадцатилетие - это не только момент подведения итогов, но и планирование будущего. "Да, есть устойчивый бизнес, но еще важнее вопрос, каким образом все заработанное вы укрепите и разовьете так, чтобы в каждом из городов, где вы работаете, ощущалась синергия с населением, с сотрудниками, партнерами. Для нас это стало очевидным практически с момента создания компании", - сказала Курочкина.Сегодня компания, как и весь российский бизнес, оказалась под беспрецедентным экономическим и геополитическим давлением. "За последние десять лет En+ Group столкнулась с тремя масштабными кризисами и с честью из них вышла. Испытания делают нас сильнее, но и ответственнее с точки зрения того, что мы хотим оставить после себя", - подчеркнула Курочкина.Внутри компании социальные программы по развитию регионов были объединены в проект под названием "Возрождение". "Мы возрождаем традиции русских меценатов, мы возрождаем утерянный престиж профессий металлурга и энергетика, мы возрождаем активную гражданскую позицию, потому что изменить среду в регионах силами только одной компании, какой бы крупной она ни была – невозможно", - отметила Курочкина. Поэтому, по ее словам, все социальные проекты нескольких последних лет выстроены исключительно на обратной связи и диалоге по каждому из направлений."В сложившихся условиях бизнесу и государству особенно важно наладить конструктивный диалог, слушать и слышать друг друга. Мы понимаем, что значение вклада бизнеса в развитие регионов будет возрастать, и прикладываем серьезные усилия, чтобы наши сотрудники чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, несмотря на все происходящие события", - пояснила Курочкина.С прицелом в будущееПоддержание доходов людей, по ее словам, сейчас является приоритетом для государства и бизнеса. "Начиная с 2021 года, En+ Group поэтапно повышала заработную плату сотрудникам в регионах. Мы стремимся, чтобы заработная плата на наших предприятиях была как минимум на 15% выше средней по региону", - сообщила Курочкина.В основе любых позитивных изменений лежит диалог с обществом, для чего, по ее мнению, необходимо учитывать мнение активных горожан, поэтому представители компании регулярно проводят встречи с жителями, представителями малого и среднего бизнеса. "Важным достижением группы En+ стало создание рабочих и молодежных советов на предприятиях, члены которых определяют приоритетность тех или иных инициатив и определяют реальные потребности каждого региона", - привела она пример.Именно по инициативе рабочих советов после встречи с основателем компании Олегом Дерипаской в разгар пандемии с нуля были созданы современные медицинские центры помощи – в Тайшете, Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске и Шелехове. Еще один центр открылся в Саяногорске на базе законсервированного лечебного корпуса после проведения полного капитального ремонта с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.Важной частью социальной политики компании являются образовательные проекты. "En+ Group поставила пред собой масштабную задачу – создать кадровый резерв не только для наших предприятий, но и для всей России", - заявила Курочкина. С этой целью компания сотрудничает с лучшими вузами России, создает корпоративные образовательные программы с выплатой стипендий и последующей гарантией трудоустройства. "Совместно с Фондом президентских грантов компания запустила открытый образовательный онлайн-курс "Время экодействий". Он предназначен для тех, кто хочет реализовывать свои инициативы в области защиты окружающей среды и представлять их на грантовые конкурсы, а также будет полезен активным горожанам, которых волнуют вопросы ответственного потребления", - сообщила она.Не только зарплатаКурочкина добавила, что в компании работает жилищная программа для сотрудников. Согласно ее условиям, первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.Замгендиректора добавила, что в 2022 году En+ Group планирует выделить более 157 миллионов рублей на закупку путевок для сотрудников энергетического бизнеса компании и их семей. На эти средства смогут оздоровиться более 5 тысяч человек. "В прошлом году направленная на эти цели сумма составила около 123 миллионов рублей. Детские лагеря в 2021 году посетили около 1300 детей. В этом году их количество возрастет до 1500", - отметила Курочкина.В направлении устойчивого развитияКак указывалось на пресс-конференции, En+ Group строго придерживается ESG-стратегии – политики вложения капитала, направленной на долгосрочное и положительное воздействие на общество и окружающую среду. "En+ Group начала активно заниматься климатической повесткой еще до того, как цели по снижению CO2 были озвучены государством. В сентябре 2021 года компания публично и открыто представила публичный план "На пути к Net Zero". Причем все наши цели подтверждаются отчетностью. Месяц назад наша компания также представила подробный отчет об устойчивом развитии за 2021 год", - сообщил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.В числе наиболее значимых проектов компании – вклад в защиту уникальной экосистемы озера Байкал. "С 2011 года компания проводит волонтерские акции по уборке мусора с берегов Байкала. За десять лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов", - рассказал Бутманов. Кроме ежегодных масштабных уборок, по его словам, волонтеры строят экологические тропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.
https://ria.ru/20220524/biznes-1789833769.html
https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html
https://ria.ru/20220519/obuchenie-1789455869.html
https://ria.ru/20220412/biznes-1783111961.html
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20730/63/207306386_0:48:360:318_1920x0_80_0_0_3faf17de224e6edd5a87082e034354cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
en+ group, олег дерипаска, байкал, общество, новости компаний - экономика
08:00 29.06.2022 (обновлено: 08:16 29.06.2022)
 

En+ Group подвела итоги социальной работы за 20 лет

© En+ GroupEn+ Group
En+ Group
© En+ Group
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В этом году исполняется двадцать лет компании En+ Group, которая была создана в 2002 году для объединения глиноземных и алюминиевых активов. К сегодняшнему дню компания превратилась в ведущего мирового вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии. На пресс-конференции "Энергия изменений", прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", представители руководства En+ Group решили сделать акцент не на бизнесе, а на социальном аспекте деятельности компании. За двадцать лет работы En+ Group не только модернизировала предприятия, но и активно развивала социальные проекты в регионах проживания сотрудников.

Слышать друг друга

Как отметила на пресс-конференции заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина, двадцатилетие - это не только момент подведения итогов, но и планирование будущего. "Да, есть устойчивый бизнес, но еще важнее вопрос, каким образом все заработанное вы укрепите и разовьете так, чтобы в каждом из городов, где вы работаете, ощущалась синергия с населением, с сотрудниками, партнерами. Для нас это стало очевидным практически с момента создания компании", - сказала Курочкина.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина во время пресс-конференции
Заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель генерального директора компании En+ Group Вера Курочкина во время пресс-конференции
Сегодня компания, как и весь российский бизнес, оказалась под беспрецедентным экономическим и геополитическим давлением. "За последние десять лет En+ Group столкнулась с тремя масштабными кризисами и с честью из них вышла. Испытания делают нас сильнее, но и ответственнее с точки зрения того, что мы хотим оставить после себя", - подчеркнула Курочкина.
Внутри компании социальные программы по развитию регионов были объединены в проект под названием "Возрождение". "Мы возрождаем традиции русских меценатов, мы возрождаем утерянный престиж профессий металлурга и энергетика, мы возрождаем активную гражданскую позицию, потому что изменить среду в регионах силами только одной компании, какой бы крупной она ни была – невозможно", - отметила Курочкина. Поэтому, по ее словам, все социальные проекты нескольких последних лет выстроены исключительно на обратной связи и диалоге по каждому из направлений.
"В сложившихся условиях бизнесу и государству особенно важно наладить конструктивный диалог, слушать и слышать друг друга. Мы понимаем, что значение вклада бизнеса в развитие регионов будет возрастать, и прикладываем серьезные усилия, чтобы наши сотрудники чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, несмотря на все происходящие события", - пояснила Курочкина.
Линия розлива и фасовки на предприятии ООО ДомБытХим в Республике Адыгея - одного из крупнейших производителей бытовой химии на юге России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:31Новый курс
Российский бизнес перед лицом нового кризиса: проблемы и решения

С прицелом в будущее

Поддержание доходов людей, по ее словам, сейчас является приоритетом для государства и бизнеса. "Начиная с 2021 года, En+ Group поэтапно повышала заработную плату сотрудникам в регионах. Мы стремимся, чтобы заработная плата на наших предприятиях была как минимум на 15% выше средней по региону", - сообщила Курочкина.
В основе любых позитивных изменений лежит диалог с обществом, для чего, по ее мнению, необходимо учитывать мнение активных горожан, поэтому представители компании регулярно проводят встречи с жителями, представителями малого и среднего бизнеса. "Важным достижением группы En+ стало создание рабочих и молодежных советов на предприятиях, члены которых определяют приоритетность тех или иных инициатив и определяют реальные потребности каждого региона", - привела она пример.
Именно по инициативе рабочих советов после встречи с основателем компании Олегом Дерипаской в разгар пандемии с нуля были созданы современные медицинские центры помощи – в Тайшете, Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске и Шелехове. Еще один центр открылся в Саяногорске на базе законсервированного лечебного корпуса после проведения полного капитального ремонта с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.
Заместитель генерального директора En+ Group по управлению персоналом Наталья Альбрехт и директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова
8 июня, 18:55Новый курс
En+ Group даст стипендии медикам и педагогам
Важной частью социальной политики компании являются образовательные проекты. "En+ Group поставила пред собой масштабную задачу – создать кадровый резерв не только для наших предприятий, но и для всей России", - заявила Курочкина. С этой целью компания сотрудничает с лучшими вузами России, создает корпоративные образовательные программы с выплатой стипендий и последующей гарантией трудоустройства. "Совместно с Фондом президентских грантов компания запустила открытый образовательный онлайн-курс "Время экодействий". Он предназначен для тех, кто хочет реализовывать свои инициативы в области защиты окружающей среды и представлять их на грантовые конкурсы, а также будет полезен активным горожанам, которых волнуют вопросы ответственного потребления", - сообщила она.

Не только зарплата

Курочкина добавила, что в компании работает жилищная программа для сотрудников. Согласно ее условиям, первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания.
"Когда мы только запускали жилищную программу, обнаружилось, что не во всех городах это в принципе возможно – нового жилья в продаже в принципе не было, поскольку десятилетиями жилой фонд не обновлялся! Тогда было принято решение о строительстве в семи городах Сибири современных жилых комплексов со школами, детскими площадками, благоустроенными парками и скверами, чтобы наши сотрудники могли жить в комфортных условиях", - сообщила она.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:20Новый курс
"Академия IT": пропуск в престижную профессию
Замгендиректора добавила, что в 2022 году En+ Group планирует выделить более 157 миллионов рублей на закупку путевок для сотрудников энергетического бизнеса компании и их семей. На эти средства смогут оздоровиться более 5 тысяч человек. "В прошлом году направленная на эти цели сумма составила около 123 миллионов рублей. Детские лагеря в 2021 году посетили около 1300 детей. В этом году их количество возрастет до 1500", - отметила Курочкина.

В направлении устойчивого развития

Как указывалось на пресс-конференции, En+ Group строго придерживается ESG-стратегии – политики вложения капитала, направленной на долгосрочное и положительное воздействие на общество и окружающую среду. "En+ Group начала активно заниматься климатической повесткой еще до того, как цели по снижению CO2 были озвучены государством. В сентябре 2021 года компания публично и открыто представила публичный план "На пути к Net Zero". Причем все наши цели подтверждаются отчетностью. Месяц назад наша компания также представила подробный отчет об устойчивом развитии за 2021 год", - сообщил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор по устойчивому развитию компании En+ Group Антон Бутманов во время пресс-конференции
Директор по устойчивому развитию компании En+ Group Антон Бутманов во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Директор по устойчивому развитию компании En+ Group Антон Бутманов во время пресс-конференции
"Мы достигли снижения выбросов в атмосферу на 6% по сравнению с 2019 годом. Более 55 миллионов долларов было выделено на социальные инвестиции и благотворительные проекты, включая развитие инфраструктуры, волонтерство, проекты в области здравоохранения, образования и поддержки социально-незащищенных слоев населения. Несмотря на внешние обстоятельства, мы продолжаем активно внедрять и совершенствовать практики устойчивого развития", - привел статистику Бутманов.
В числе наиболее значимых проектов компании – вклад в защиту уникальной экосистемы озера Байкал. "С 2011 года компания проводит волонтерские акции по уборке мусора с берегов Байкала. За десять лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов", - рассказал Бутманов. Кроме ежегодных масштабных уборок, по его словам, волонтеры строят экологические тропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:29Новый курс
Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки
 
Новый курсEn+ GroupОлег ДерипаскаБайкалОбществоНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала