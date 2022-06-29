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Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое
Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое - РИА Новости, 29.06.2022
Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое
Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году вложили в свои предприятия более 650... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:08
2022-06-29T11:08
2022-06-29T11:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году вложили в свои предприятия более 650 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным ДИПП, статус резидента особой экономической зоны имеет около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. Резиденты кластера высокотехнологичных производств развивают 3D-печать и металлообработку, создают новое промышленное, транспортное и учебное оборудование, разрабатывают плазменные установки и другую инновационную продукцию."В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 миллиарда рублей и создали более 480 рабочих мест", - отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Площадки столичной ОЭЗ привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и инновационной деятельности. Кроме того, каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до двух процентов, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, экономика, владислав овчинский
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году вложили в свои предприятия более 650 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По данным ДИПП, статус резидента особой экономической зоны имеет около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. Резиденты кластера высокотехнологичных производств развивают 3D-печать и металлообработку, создают новое промышленное, транспортное и учебное оборудование, разрабатывают плазменные установки и другую инновационную продукцию.
"В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 миллиарда рублей и создали более 480 рабочих мест", - отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
, слова которого приводятся в сообщении.
Площадки столичной ОЭЗ привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и инновационной деятельности. Кроме того, каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до двух процентов, напомнили в пресс-службе.