https://ria.ru/20220629/investitsii-1798932085.html

Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое

Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое - РИА Новости, 29.06.2022

Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое

Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году вложили в свои предприятия более 650... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:08

2022-06-29T11:08

2022-06-29T11:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

владислав овчинский

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году вложили в свои предприятия более 650 миллионов рублей - вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным ДИПП, статус резидента особой экономической зоны имеет около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. Резиденты кластера высокотехнологичных производств развивают 3D-печать и металлообработку, создают новое промышленное, транспортное и учебное оборудование, разрабатывают плазменные установки и другую инновационную продукцию."В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 миллиарда рублей и создали более 480 рабочих мест", - отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Площадки столичной ОЭЗ привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и инновационной деятельности. Кроме того, каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до двух процентов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220628/dvoyniki-1798716594.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экономика, владислав овчинский