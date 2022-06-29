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Госдума приняла закон об иноагентах - РИА Новости, 29.06.2022
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Госдума приняла закон об иноагентах
Госдума приняла закон об иноагентах - РИА Новости, 29.06.2022
Госдума приняла закон об иноагентах
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:35
2022-06-29T13:43
госдума рф
общество
россия
иноагенты
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него. Один из авторов законопроекта Василий Пискарев сообщил ранее журналистам о том, что эта инициатива так важна, поскольку именно эти организации пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в РФ, влиять на результаты выборов, на молодежь.Иноагентам будет запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг". Также иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы. Кроме того, комитет поддержал поправку, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.В проекте прописано, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность. По замыслу авторов поправки, сюда же после слов "отцовства и детства" добавляются слова "традиционных семейных ценностей". Закон, регулирующий деятельность иноагентов, начнет действовать с 1 декабря текущего года.
https://ria.ru/20220620/shulman-1796666275.html
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госдума рф, общество, россия, иноагенты
13:35 29.06.2022 (обновлено: 13:43 29.06.2022)
 
Госдума приняла закон об иноагентах

Госдума приняла закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Ранее сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает нормы российского законодательства об иноагентах. Так, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него. Один из авторов законопроекта Василий Пискарев сообщил ранее журналистам о том, что эта инициатива так важна, поскольку именно эти организации пытаются активно воздействовать на внутриполитическую ситуацию в РФ, влиять на результаты выборов, на молодежь.
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Иноагентам будет запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг". Также иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы. Кроме того, комитет поддержал поправку, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.
В проекте прописано, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность. По замыслу авторов поправки, сюда же после слов "отцовства и детства" добавляются слова "традиционных семейных ценностей".
Закон, регулирующий деятельность иноагентов, начнет действовать с 1 декабря текущего года.
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