https://ria.ru/20220629/ideologiya-1798973191.html

Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию

Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию - РИА Новости, 29.06.2022

Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию

Никакую государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя внести, она и так гарантирует социальную справедливость и представляет собой систему ценностей и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

общество

россия

конституция

конституционный суд рф

валерий зорькин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Никакую государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя внести, она и так гарантирует социальную справедливость и представляет собой систему ценностей и идеалов, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме."В нынешней сложной ситуации, когда так необходима высокая степень единения нации, поднимается еще один вопрос, который имеет важное значение в контексте конституционных гарантий прав и свобод граждан, – это вопрос о закреплении в Конституции страны государственной идеологии. Данная проблема активно обсуждалась в период работы по внесению поправок в Конституции в 2020 году, а сейчас она вновь актуализировалась в связи с началом специальной военной операции", - сказал Зорькин.Он назвал нынешний всплеск активности по поводу выработки и конституционного признания государственной идеологии как минимум несвоевременным, а как максимум – опасным, поскольку он чреват очередным расколом на "белых" и "красных". "А между тем сейчас как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил общества", - отметил Зорькин.По его данным, наиболее активными сторонниками государственной идеологии являются представители левого фланга политических сил, которые ставят в центр такой идеологии идею социальной справедливости. "Конституция РФ позволяет воплотить в жизнь все основные социальные ожидания, связанные с идеей социальной справедливости. Включая преодоление чрезмерного социального расслоения, борьбу с бедностью и безработицей, поддержку материнства, отцовства и детства, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, достойное пенсионное обеспечение, развитие общественного здравоохранения, культуры, науки и образования и так далее", - добавил глава Конституционного суда. По его мнению, Конституция РФ в определенном смысле представляет собой "систему ценностей-идеалов, выраженных в правовой форме, то есть посредством принципов и норм, которые регламентируют реальную повседневную жизнь людей и в то же время резюмируют в себе характеристики человека, его прав и свобод как высшей ценности"."Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой и общеобязательным характером (для всего населения и на всей территории страны), закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное идеологическое значение, то есть выступает в роли идеологии конституционализма", - заявил Зорькин.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, конституция, конституционный суд рф, валерий зорькин