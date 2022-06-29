https://ria.ru/20220629/ideologiya-1798973191.html
Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию
Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию - РИА Новости, 29.06.2022
Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию
Никакую государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя внести, она и так гарантирует социальную справедливость и представляет собой систему ценностей и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
общество
россия
конституция
конституционный суд рф
валерий зорькин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Никакую государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя внести, она и так гарантирует социальную справедливость и представляет собой систему ценностей и идеалов, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме."В нынешней сложной ситуации, когда так необходима высокая степень единения нации, поднимается еще один вопрос, который имеет важное значение в контексте конституционных гарантий прав и свобод граждан, – это вопрос о закреплении в Конституции страны государственной идеологии. Данная проблема активно обсуждалась в период работы по внесению поправок в Конституции в 2020 году, а сейчас она вновь актуализировалась в связи с началом специальной военной операции", - сказал Зорькин.Он назвал нынешний всплеск активности по поводу выработки и конституционного признания государственной идеологии как минимум несвоевременным, а как максимум – опасным, поскольку он чреват очередным расколом на "белых" и "красных". "А между тем сейчас как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил общества", - отметил Зорькин.По его данным, наиболее активными сторонниками государственной идеологии являются представители левого фланга политических сил, которые ставят в центр такой идеологии идею социальной справедливости. "Конституция РФ позволяет воплотить в жизнь все основные социальные ожидания, связанные с идеей социальной справедливости. Включая преодоление чрезмерного социального расслоения, борьбу с бедностью и безработицей, поддержку материнства, отцовства и детства, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, достойное пенсионное обеспечение, развитие общественного здравоохранения, культуры, науки и образования и так далее", - добавил глава Конституционного суда. По его мнению, Конституция РФ в определенном смысле представляет собой "систему ценностей-идеалов, выраженных в правовой форме, то есть посредством принципов и норм, которые регламентируют реальную повседневную жизнь людей и в то же время резюмируют в себе характеристики человека, его прав и свобод как высшей ценности"."Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой и общеобязательным характером (для всего населения и на всей территории страны), закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное идеологическое значение, то есть выступает в роли идеологии конституционализма", - заявил Зорькин.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
https://ria.ru/20200825/ideologiya-1576292112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, конституция, конституционный суд рф, валерий зорькин
Глава КС заявил о невозможности внести госидеологию в Конституцию
Глава КС Зорькин: никакую государственную идеологию в Конституцию внести нельзя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Никакую государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя внести, она и так гарантирует социальную справедливость и представляет собой систему ценностей и идеалов, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.
"В нынешней сложной ситуации, когда так необходима высокая степень единения нации, поднимается еще один вопрос, который имеет важное значение в контексте конституционных гарантий прав и свобод граждан, – это вопрос о закреплении в Конституции страны государственной идеологии. Данная проблема активно обсуждалась в период работы по внесению поправок в Конституции в 2020 году, а сейчас она вновь актуализировалась в связи с началом специальной военной операции", - сказал Зорькин.
Он назвал нынешний всплеск активности по поводу выработки и конституционного признания государственной идеологии как минимум несвоевременным, а как максимум – опасным, поскольку он чреват очередным расколом на "белых" и "красных". "А между тем сейчас как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил общества", - отметил Зорькин.
По его данным, наиболее активными сторонниками государственной идеологии являются представители левого фланга политических сил, которые ставят в центр такой идеологии идею социальной справедливости. "Конституция РФ
позволяет воплотить в жизнь все основные социальные ожидания, связанные с идеей социальной справедливости. Включая преодоление чрезмерного социального расслоения, борьбу с бедностью и безработицей, поддержку материнства, отцовства и детства, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, достойное пенсионное обеспечение, развитие общественного здравоохранения, культуры, науки и образования и так далее", - добавил глава Конституционного суда. По его мнению, Конституция РФ в определенном смысле представляет собой "систему ценностей-идеалов, выраженных в правовой форме, то есть посредством принципов и норм, которые регламентируют реальную повседневную жизнь людей и в то же время резюмируют в себе характеристики человека, его прав и свобод как высшей ценности".
"Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой и общеобязательным характером (для всего населения и на всей территории страны), закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное идеологическое значение, то есть выступает в роли идеологии конституционализма", - заявил Зорькин.