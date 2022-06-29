https://ria.ru/20220629/gruziya-1798720736.html

Украина заходит на Кавказ. Зеленский нашел новых союзников

Украина заходит на Кавказ. Зеленский нашел новых союзников - РИА Новости, 29.06.2022

Украина заходит на Кавказ. Зеленский нашел новых союзников

Оппозиция потребовала от правительства Грузии уйти в отставку до 3 июля. Если премьер-министр Ираклий Гарибашвили откажется, обещают бессрочную акцию протеста... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:06

2022-06-29T08:06

2022-06-29T08:13

в мире

ираклий гарибашвили

владимир зеленский

давид арахамия

грузия

тбилиси

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Оппозиция потребовала от правительства Грузии уйти в отставку до 3 июля. Если премьер-министр Ираклий Гарибашвили откажется, обещают бессрочную акцию протеста по всей республике. Президент Украины Владимир Зеленский открыто поддержал противников действующей власти, в том числе пообещал помочь с евроинтеграцией и защитой территориальной целостности. Чем это обернется для Тбилиси — в материале РИА Новости.Зеленский и детиБезработица в Грузии давно не опускалась ниже 20 процентов. А инфляция в мае достигла 13,3. Больше половины граждан зарабатывают менее 1200 лари в месяц (около 21 тысячи рублей). Недовольство политиками в обществе усиливается с каждым днем. Поэтому, когда Кишинев и Киев получили статус кандидата в ЕС, а Тбилиси оставили довольствоваться "европейской перспективой", оппозиция решила воспользоваться этим, чтобы перехватить власть.Вечером 24 июня на митинге в центре столицы республики собрались несколько тысяч человек. С трибуны выступали студенты, представители неправительственных организаций, общественные деятели.Кроме того, показали видеообращение Владимира Зеленского и руководителя партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Президент Украины поблагодарил митингующих "за помощь в борьбе с Россией" и пообещал "помочь с евроинтеграцией". Арахамия назвал бывших соотечественников "заложниками одного олигарха", имея в виду миллиардера Бидзину Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта". В оппозиции убеждены, что он использует парламент, правительство и президента для личного обогащения — якобы из-за него Грузия не может вступить в Евросоюз.Однако премьер Ираклий Гарибашвили утверждает, что именно Арахамия уговорил руководство ЕС не предоставлять Тбилиси статус кандидата. В результате вопрос отложили как минимум на полгода, выдвинув условия: Грузия должна провести деолигархизацию, решить проблему поляризации общества, обеспечить полную независимость судебной системы, улучшить медиасреду.Противники "Грузинской мечты" интерпретируют требования Брюсселя как избавление от Иванишвили, освобождение экс-президента Михаила Саакашвили и роспуск правительства.Впрочем, оппозиция не верит, что власти уступят, поэтому настаивает на формировании правительства национального согласия. Возглавляет недовольных движение "Стыдно" Шота Дигмелашвили. Эту организацию считают молодежным крылом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной Саакашвили.Экспорт революцииОтношения между Киевом и Тбилиси резко испортились после начала российской спецоперации на Украине. Зеленский отправил посла в отставку, а Арахамия принялся распространять слухи о том, что Грузия помогает Москве обходить санкции.Заинтересованность Киева в государственном перевороте в Грузии понятна. В Тбилиси отказались поддерживать антироссийские санкции и тем более обострять ситуацию на границе с Абхазией и Южной Осетией, чтобы вынудить Кремль оттянуть часть войск на Южный Кавказ. Если же к власти вернется Саакашвили или его партия, внешняя политика республики станет гораздо более антироссийской.Впрочем, и до этого все было далеко не безоблачно. Так, в мае 2015-го Саакашвили назначили руководителем администрации Одесской области, и в Грузии это очень не понравилось. К тому же экс-президент привел в Киев видных членов своей команды, например Хатию Деканоидзе — ей доверили Национальную полицию Украины. Вскоре, правда, она вернулась на родину и возглавила парламентскую фракцию ЕНД.В декабре 2018 года Тбилиси охватили протесты, связанные с избранием президентом Саломе Зурабишвили, близкую к "Грузинской мечте". По данным местных СМИ, в акциях должны были участвовать украинские боевики под командованием депутата Верховной рады Семена Семенченко. Однако полиция вовремя всех задержала, предотвратив провокации. Семенченко избежал наказания благодаря дипломатическому паспорту. А семерых его подопечных в феврале 2019-го выпустили под залог.В сентябре 2021 года, накануне парламентских выборов, Саакашвили, занимавший тогда пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, тайно прибыл в Грузию. Он надеялся организовать протесты после голосования, но его почти сразу арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы. А еще в 2018-м суд приговорил бывшего главу государства к девяти годам тюрьмы за злоупотребление президентскими полномочиями и причастность к нападению на экс-депутата парламента Валерия Гелашвили.Грузинский котелВ правящей партии отвергают идею правительства национального согласия, считая ее неконституционной. И напоминают: даже если действующий премьер-министр уйдет, нового должна выбирать "Грузинская мечта", у которой в заксобрании большинство: 84 места из 150. Тем не менее политический кризис продолжается, хотя за четыре года сменились уже пять премьер-министров.Правящей элите сложно выдержать нынешний напор оппозиции, считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. Иванишвили и его партию не раз "хоронили", и им всегда удавалось устоять, но в обществе накопилась усталость. Поэтому не исключено, отмечает эксперт, что начинается процесс передачи власти."Украина — пример для подражания. Киев — кандидат в Евросоюз, а Тбилиси — нет, это само по себе нагнетает страсти. Зеленский обратился в митингующим в качестве морального авторитета. Фигура Арахамии тоже действует на протестный электорат: простой парень из Гагр возглавил правящую фракцию в Верховной раде", — поясняет Новиков.Участие Зеленского в грузинских протестах не может остаться без последствий, полагает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. "Он играет на завышенных ожиданиях относительно европейской интеграции, чтобы поднять популярность противников "Грузинской мечты", готовых активнее помогать Киеву в противостоянии с Москвой", — подчеркивает специалист. В свою очередь, грузинская оппозиция заинтересована в поддержке иностранных политиков.Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что свержение "Грузинской мечты" и подключение к антироссийским санкциям будет на руку Киеву, но не принесет Тбилиси ничего, кроме новых проблем. Если республика присоединится к борьбе с Москвой, никто ей не компенсирует огромные экономические издержки: с одной стороны, грузины больше не смогут продавать в Россию вино и сельскохозяйственную продукцию, с другой — закупать российскую пшеницу.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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в мире, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, давид арахамия, грузия, тбилиси, украина, верховная рада украины, евросоюз, единое национальное движение, михаил саакашвили, политика