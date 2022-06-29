https://ria.ru/20220629/gaz-1799063517.html

ЕК изучит информацию о том, что Британия может остановить поставки газа

ЕК изучит информацию о том, что Британия может остановить поставки газа - РИА Новости, 29.06.2022

ЕК изучит информацию о том, что Британия может остановить поставки газа

Еврокомиссия (ЕК) проанализирует информацию о том, что Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:41

2022-06-29T17:41

2022-06-29T17:41

цены на нефть

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великобритания

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проанализирует информацию о том, что Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции."Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнёрами", - сказал он.В нынешней геополитической ситуации Евросоюзу и Британии стоит послать сигнал о том, что они "в состоянии сфокусироваться на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых - это, конечно, энергетическая безопасность", добавил он."Наши британские партнёры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнёров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом", - сказал Шефчович.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

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цены на нефть, еврокомиссия, великобритания