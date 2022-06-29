Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии
Глава МИД Бербок: ФРГ настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии
© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Ранее на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что процесс ратификации заявки на прием в НАТО Финляндии и Швеции пройдет в ФРГ максимально быстро, не исключил, что голосование по данному вопросу в бундестаге может состояться до начала летних каникул парламента.
"Сейчас мы решительно настаиваем на скорейшей ратификации вашего (Швеции и Финляндии) присоединения всеми членами НАТО", - написала немецкий министр.
Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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