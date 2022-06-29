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Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии - РИА Новости, 29.06.2022
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Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии
Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии - РИА Новости, 29.06.2022
Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии
В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:42
2022-06-29T15:42
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
германия
нато
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Ранее на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что процесс ратификации заявки на прием в НАТО Финляндии и Швеции пройдет в ФРГ максимально быстро, не исключил, что голосование по данному вопросу в бундестаге может состояться до начала летних каникул парламента."Сейчас мы решительно настаиваем на скорейшей ратификации вашего (Швеции и Финляндии) присоединения всеми членами НАТО", - написала немецкий министр.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, германия, нато
15:42 29.06.2022
 
Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии

Глава МИД Бербок: ФРГ настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии

© AP Photo / Bernat ArmangueПодписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Ранее на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что процесс ратификации заявки на прием в НАТО Финляндии и Швеции пройдет в ФРГ максимально быстро, не исключил, что голосование по данному вопросу в бундестаге может состояться до начала летних каникул парламента.
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"Сейчас мы решительно настаиваем на скорейшей ратификации вашего (Швеции и Финляндии) присоединения всеми членами НАТО", - написала немецкий министр.
Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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