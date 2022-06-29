https://ria.ru/20220629/frg-1799015232.html

Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии

Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии - РИА Новости, 29.06.2022

Германия настаивает на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии

В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:42

2022-06-29T15:42

2022-06-29T15:42

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

швеция

германия

нато

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. В Германии решительно настаивают на скорейшей ратификации заявки Швеции и Финляндии всеми членами НАТО по членству в альянсе, заявила в соцсети Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Ранее на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что процесс ратификации заявки на прием в НАТО Финляндии и Швеции пройдет в ФРГ максимально быстро, не исключил, что голосование по данному вопросу в бундестаге может состояться до начала летних каникул парламента."Сейчас мы решительно настаиваем на скорейшей ратификации вашего (Швеции и Финляндии) присоединения всеми членами НАТО", - написала немецкий министр.Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что лидеры стран НАТО на встрече в Мадриде официально пригласят Швецию и Финляндию присоединиться, после чего будет запущен процесс оформления членства.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

финляндия

швеция

германия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, германия, нато