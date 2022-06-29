Рейтинг@Mail.ru
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/forum-1799100129.html
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников - РИА Новости, 29.06.2022
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников
На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:38
2022-06-29T19:38
юрий борисов (вице-премьер)
тульская область
россия
алексей дюмин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799101482_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_304a695a55d6a66e8b0a7ea95ddee106.jpg
БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53 регионов России.Как заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Юрий Борисов, участники мероприятия – молодые конструкторы, инженеры, от которых зависит будущее страны и отечественной экономики.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, организаторы приложили максимум усилий, чтобы участникам форума было комфортно, безопасно, интересно, чтобы они с удовольствием вспоминали время, проведенное на тульской земле."Не зря юбилейный форум проходит в Тульской области – именно здесь зарождалась металлургия, именно здесь по указу Петра I был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает. Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев, и эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же, дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – сказал глава региона.X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.
https://ria.ru/20220627/inzhenery-1798364859.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799101482_228:0:2000:1329_1920x0_80_0_0_d5927ffeffdb18d3a24783bca1148d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий борисов (вице-премьер), тульская область, россия, алексей дюмин, общество
19:38 29.06.2022
 

Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников

© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники X Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего – 2022"
Участники X Международного молодежного промышленного форума Инженеры будущего – 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53 регионов России.
Как заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Юрий Борисов, участники мероприятия – молодые конструкторы, инженеры, от которых зависит будущее страны и отечественной экономики.
"Именно от ваших устремлений зависит, какой будет страна завтра, каким потенциалом она будет обладать. Сделайте все необходимое, чтобы наша страна была обезопашена от всех нападок различного рода оппонентов, храните и оберегайте ее, в ваших руках ее будущее", – подчеркнул он.
По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, организаторы приложили максимум усилий, чтобы участникам форума было комфортно, безопасно, интересно, чтобы они с удовольствием вспоминали время, проведенное на тульской земле.
"Не зря юбилейный форум проходит в Тульской области – именно здесь зарождалась металлургия, именно здесь по указу Петра I был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает. Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев, и эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же, дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – сказал глава региона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:49
Путин поприветствовал участников молодежного промышленного форума
X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Тульская областьРоссияАлексей ДюминОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала