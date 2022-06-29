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Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников - РИА Новости, 29.06.2022
Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников
На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:38
2022-06-29T19:38
2022-06-29T19:38
юрий борисов (вице-премьер)
тульская область
россия
алексей дюмин
общество
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53 регионов России.Как заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Юрий Борисов, участники мероприятия – молодые конструкторы, инженеры, от которых зависит будущее страны и отечественной экономики.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, организаторы приложили максимум усилий, чтобы участникам форума было комфортно, безопасно, интересно, чтобы они с удовольствием вспоминали время, проведенное на тульской земле."Не зря юбилейный форум проходит в Тульской области – именно здесь зарождалась металлургия, именно здесь по указу Петра I был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает. Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев, и эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же, дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – сказал глава региона.X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.
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юрий борисов (вице-премьер), тульская область, россия, алексей дюмин, общество
БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53 регионов России.
Как заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Юрий Борисов, участники мероприятия – молодые конструкторы, инженеры, от которых зависит будущее страны и отечественной экономики.
"Именно от ваших устремлений зависит, какой будет страна завтра, каким потенциалом она будет обладать. Сделайте все необходимое, чтобы наша страна была обезопашена от всех нападок различного рода оппонентов, храните и оберегайте ее, в ваших руках ее будущее", – подчеркнул он.
По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, организаторы приложили максимум усилий, чтобы участникам форума было комфортно, безопасно, интересно, чтобы они с удовольствием вспоминали время, проведенное на тульской земле.
"Не зря юбилейный форум проходит в Тульской области – именно здесь зарождалась металлургия, именно здесь по указу Петра I был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает. Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев, и эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же, дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – сказал глава региона.
X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.