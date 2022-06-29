https://ria.ru/20220629/forum-1799100129.html

Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников

Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников - РИА Новости, 29.06.2022

Международный форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников

На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:38

2022-06-29T19:38

2022-06-29T19:38

юрий борисов (вице-премьер)

тульская область

россия

алексей дюмин

общество

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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн – РИА Новости. На X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", проходящий в Тульской области, приехали более тысячи участников из 70 государств и 53 регионов России.Как заявил на церемонии открытия вице-премьер РФ Юрий Борисов, участники мероприятия – молодые конструкторы, инженеры, от которых зависит будущее страны и отечественной экономики.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, организаторы приложили максимум усилий, чтобы участникам форума было комфортно, безопасно, интересно, чтобы они с удовольствием вспоминали время, проведенное на тульской земле."Не зря юбилейный форум проходит в Тульской области – именно здесь зарождалась металлургия, именно здесь по указу Петра I был создан первый оружейный завод, который до сих пор успешно работает. Весь мир знает имена наших великих инженеров-конструкторов: Стечкин, Мосин, Токарев, и эти люди жили на шаг впереди своего времени. И я вам желаю того же, дерзайте, думайте не шаблонно и принимайте ответственные решения, которые повлияют на наше с вами будущее", – сказал глава региона.X Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2022" проводится в Тульской области с 27 июня по 7 июля. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.

https://ria.ru/20220627/inzhenery-1798364859.html

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юрий борисов (вице-премьер), тульская область, россия, алексей дюмин, общество