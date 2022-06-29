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Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.06.2022
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Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море
Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.06.2022
Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море
Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:40
2022-06-29T12:40
в мире
филиппины
китай
вьетнам
тайвань
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они оспаривают вместе с Китаем и Вьетнамом, сообщает интернет-издание газеты Philstar.По ее данным, учения были запланированы на 28-29 июня. Филиппины утверждают, что стрельбы на острове Тайпин (Лигао) проводятся на филиппинской территории провинции Палаван."Эти незаконные действия повышают напряженность и усложняют ситуацию в Южно-Китайском море", - приводит газета заявление МИД Филиппин.Конфликт вокруг района архипелага Спратли и Парасельских островов, богатых как морскими, так и минеральными ресурсами, в том числе нефтью, неоднократно провоцировал взаимные конфронтационные действия, вплоть до боестолкновений, между судами гражданского флота и военно-морских сил стран, претендующих на эту территорию.Наиболее часто происходят конфронтации между моряками Китая и Вьетнама и между моряками Китая и Филиппин. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, около 20 лет обсуждает с КНР совместный документ, известный в настоящее время, как Кодекс поведения в Южно-Китайском море. По информации секретариата АСЕАН, полный и окончательный текст Кодекса может быть одобрен сторонами и подготовлен к подписанию в 2021 году.
https://ria.ru/20220629/tayvan-1798912529.html
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в мире, филиппины, китай, вьетнам, тайвань
12:40 29.06.2022
 
Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море

Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащие армии Тайваня во время учений
Военнослужащие армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащие армии Тайваня во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они оспаривают вместе с Китаем и Вьетнамом, сообщает интернет-издание газеты Philstar.
По ее данным, учения были запланированы на 28-29 июня. Филиппины утверждают, что стрельбы на острове Тайпин (Лигао) проводятся на филиппинской территории провинции Палаван.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
09:54
В Китае призвали страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос
"Эти незаконные действия повышают напряженность и усложняют ситуацию в Южно-Китайском море", - приводит газета заявление МИД Филиппин.
Конфликт вокруг района архипелага Спратли и Парасельских островов, богатых как морскими, так и минеральными ресурсами, в том числе нефтью, неоднократно провоцировал взаимные конфронтационные действия, вплоть до боестолкновений, между судами гражданского флота и военно-морских сил стран, претендующих на эту территорию.
Наиболее часто происходят конфронтации между моряками Китая и Вьетнама и между моряками Китая и Филиппин. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, около 20 лет обсуждает с КНР совместный документ, известный в настоящее время, как Кодекс поведения в Южно-Китайском море. По информации секретариата АСЕАН, полный и окончательный текст Кодекса может быть одобрен сторонами и подготовлен к подписанию в 2021 году.
 
В миреФилиппиныКитайВьетнамТайвань
 
 
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