https://ria.ru/20220629/filippiny-1798963048.html

Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море

Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море - РИА Новости, 29.06.2022

Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море

Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:40

2022-06-29T12:40

2022-06-29T12:40

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филиппины

китай

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тайвань

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они оспаривают вместе с Китаем и Вьетнамом, сообщает интернет-издание газеты Philstar.По ее данным, учения были запланированы на 28-29 июня. Филиппины утверждают, что стрельбы на острове Тайпин (Лигао) проводятся на филиппинской территории провинции Палаван."Эти незаконные действия повышают напряженность и усложняют ситуацию в Южно-Китайском море", - приводит газета заявление МИД Филиппин.Конфликт вокруг района архипелага Спратли и Парасельских островов, богатых как морскими, так и минеральными ресурсами, в том числе нефтью, неоднократно провоцировал взаимные конфронтационные действия, вплоть до боестолкновений, между судами гражданского флота и военно-морских сил стран, претендующих на эту территорию.Наиболее часто происходят конфронтации между моряками Китая и Вьетнама и между моряками Китая и Филиппин. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, около 20 лет обсуждает с КНР совместный документ, известный в настоящее время, как Кодекс поведения в Южно-Китайском море. По информации секретариата АСЕАН, полный и окончательный текст Кодекса может быть одобрен сторонами и подготовлен к подписанию в 2021 году.

https://ria.ru/20220629/tayvan-1798912529.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, филиппины, китай, вьетнам, тайвань