Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в Южно-Китайском море
Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащие армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащие армии Тайваня во время учений
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Филиппины осудили проведение Тайванем военных стрельб в районе одного из островов Спратли в Южно-Китайском море, территориальную принадлежность которого они оспаривают вместе с Китаем и Вьетнамом, сообщает интернет-издание газеты Philstar.
По ее данным, учения были запланированы на 28-29 июня. Филиппины утверждают, что стрельбы на острове Тайпин (Лигао) проводятся на филиппинской территории провинции Палаван.
"Эти незаконные действия повышают напряженность и усложняют ситуацию в Южно-Китайском море", - приводит газета заявление МИД Филиппин.
Конфликт вокруг района архипелага Спратли и Парасельских островов, богатых как морскими, так и минеральными ресурсами, в том числе нефтью, неоднократно провоцировал взаимные конфронтационные действия, вплоть до боестолкновений, между судами гражданского флота и военно-морских сил стран, претендующих на эту территорию.
Наиболее часто происходят конфронтации между моряками Китая и Вьетнама и между моряками Китая и Филиппин. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, около 20 лет обсуждает с КНР совместный документ, известный в настоящее время, как Кодекс поведения в Южно-Китайском море. По информации секретариата АСЕАН, полный и окончательный текст Кодекса может быть одобрен сторонами и подготовлен к подписанию в 2021 году.