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Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо - РИА Новости, 29.06.2022
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Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо
Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо - РИА Новости, 29.06.2022
Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо
Переговоры между протестующими против социальной и экономической политики руководства страны и представителями правительства оказались безуспешными. Эквадорцы пытались заключить сделку по ценам на топливо и продукты питания в Кито. Встреча состоялась после массовых протестов, которые проходят в стране с 13 июня в 11 регионах страны.
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Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо
Переговоры между протестующими против социальной и экономической политики руководства страны и представителями правительства оказались безуспешными. Эквадорцы пытались заключить сделку по ценам на топливо и продукты питания в Кито. Встреча состоялась после массовых протестов, которые проходят в стране с 13 июня в 11 регионах страны.
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латинская америка, эквадор, протесты, цены, экономика, видео
Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо
Переговоры между протестующими против социальной и экономической политики руководства страны и представителями правительства оказались безуспешными. Эквадорцы пытались заключить сделку по ценам на топливо и продукты питания в Кито. Встреча состоялась после массовых протестов, которые проходят в стране с 13 июня в 11 регионах страны.
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12:31 29.06.2022
 

Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливо

Читать ria.ru в
Переговоры между протестующими против социальной и экономической политики руководства страны и представителями правительства оказались безуспешными. Эквадорцы пытались заключить сделку по ценам на топливо и продукты питания в Кито. Встреча состоялась после массовых протестов, которые проходят в стране с 13 июня в 11 регионах страны.
 
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