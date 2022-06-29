https://ria.ru/20220629/ekosistema-1799024120.html

Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта

Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта - РИА Новости, 29.06.2022

Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта

Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:05

2022-06-29T16:05

2022-06-29T16:05

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к созданию полностью цифровой экосистемы поддержки экспортеров, которая невозможна без удобной платежной инфраструктуры, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Принятые изменения позволят создать для экспортеров платежную инфраструктуру, основанную на современных и актуальных цифровых технологиях. Это означает, что нынешние пользователи цифровой платформы "Мой экспорт", а также будущие ее клиенты смогут минимизировать использование бумажных платежных документов или даже полностью отказаться от них, а также сократить транзакционные издержки", - заявила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Согласно принятому Госдумой закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.Платежный сервис, который создается на платформе, позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, "не вставая с кресла", а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете, уточняется в сообщении. На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги.Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.

https://ria.ru/20220414/servis-1783527402.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, технологии