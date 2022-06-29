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Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта - РИА Новости, 29.06.2022
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Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта
Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта - РИА Новости, 29.06.2022
Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта
Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:05
2022-06-29T16:05
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к созданию полностью цифровой экосистемы поддержки экспортеров, которая невозможна без удобной платежной инфраструктуры, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Принятые изменения позволят создать для экспортеров платежную инфраструктуру, основанную на современных и актуальных цифровых технологиях. Это означает, что нынешние пользователи цифровой платформы "Мой экспорт", а также будущие ее клиенты смогут минимизировать использование бумажных платежных документов или даже полностью отказаться от них, а также сократить транзакционные издержки", - заявила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Согласно принятому Госдумой закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.Платежный сервис, который создается на платформе, позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, "не вставая с кресла", а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете, уточняется в сообщении. На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги.Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика, технологии
16:05 29.06.2022
 

Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к созданию полностью цифровой экосистемы поддержки экспортеров, которая невозможна без удобной платежной инфраструктуры, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).
"Принятые изменения позволят создать для экспортеров платежную инфраструктуру, основанную на современных и актуальных цифровых технологиях. Это означает, что нынешние пользователи цифровой платформы "Мой экспорт", а также будущие ее клиенты смогут минимизировать использование бумажных платежных документов или даже полностью отказаться от них, а также сократить транзакционные издержки", - заявила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Согласно принятому Госдумой закону, с 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с цифровой платформой "Мой экспорт" в порядке, который установит Минфин по согласованию с Банком России.
Платежный сервис, который создается на платформе, позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, "не вставая с кресла", а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете, уточняется в сообщении. На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги.
Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.
Вице-президент АО Российский экспортный центр (РЭЦ) по реализации проекта Одно окно Алексей Михайлик на конференции Цифровизация госсектора в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 14:42
Цифровая платформа "Мой экспорт" запустит собственный платежный сервис
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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