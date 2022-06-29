Подключение банков к платформе "Мой экспорт" улучшит экосистему экспорта
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правила подключения банков к цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), этот документ - еще один шаг к созданию полностью цифровой экосистемы поддержки экспортеров, которая невозможна без удобной платежной инфраструктуры, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).
"Принятые изменения позволят создать для экспортеров платежную инфраструктуру, основанную на современных и актуальных цифровых технологиях. Это означает, что нынешние пользователи цифровой платформы "Мой экспорт", а также будущие ее клиенты смогут минимизировать использование бумажных платежных документов или даже полностью отказаться от них, а также сократить транзакционные издержки", - заявила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Платежный сервис, который создается на платформе, позволит экспортерам оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, "не вставая с кресла", а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете, уточняется в сообщении. На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги.
Кроме того, принятый закон предоставляет правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.