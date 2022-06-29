https://ria.ru/20220629/ekologiya-1799020340.html

В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу

В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу - РИА Новости, 29.06.2022

В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в среду подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:55

2022-06-29T15:55

2022-06-29T15:55

ашхабад

сердар бердымухамедов

туркмения

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в среду подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по рациональному использованию природных ресурсов Каспия, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее заявление глава государства сделал на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде. Туркменский лидер отметил, что общей важной целью прикаспийских государств является охрана окружающей среды Каспия.Он подчеркнул, что Ашхабад придает решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества, и инициатива Туркменистана по разработке соглашения о проведении научных исследований на Каспии направлена на повышение эффективности совместной деятельности в области охраны природы."Туркменистан уже выступал с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран", - заявил Бердымухамедов.

https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html

ашхабад

туркмения

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Евгения Нефедова

ашхабад, сердар бердымухамедов , туркмения