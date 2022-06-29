https://ria.ru/20220629/ekologiya-1799020340.html
В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу
В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу - РИА Новости, 29.06.2022
В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в среду подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:55
2022-06-29T15:55
2022-06-29T15:55
ашхабад
сердар бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в среду подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по рациональному использованию природных ресурсов Каспия, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующее заявление глава государства сделал на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде. Туркменский лидер отметил, что общей важной целью прикаспийских государств является охрана окружающей среды Каспия.Он подчеркнул, что Ашхабад придает решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества, и инициатива Туркменистана по разработке соглашения о проведении научных исследований на Каспии направлена на повышение эффективности совместной деятельности в области охраны природы."Туркменистан уже выступал с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран", - заявил Бердымухамедов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ашхабад, сердар бердымухамедов , туркмения
В Туркмении намерены создать новую Каспийскую экологическую программу
Бердымухамедов заявил о желании Туркмении создать новую Каспийскую экологическую программу
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в среду подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по рациональному использованию природных ресурсов Каспия, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее заявление глава государства сделал на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде. Туркменский лидер отметил, что общей важной целью прикаспийских государств является охрана окружающей среды Каспия.
"Позиция Туркменистана здесь четко сформулирована и принципиальна: вся экономическая и производственная деятельность должна строго соотноситься с экологической безопасностью водоема, соответствовать признанным мировым стандартам охраны природы", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Ашхабад придает решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества, и инициатива Туркменистана по разработке соглашения о проведении научных исследований на Каспии направлена на повышение эффективности совместной деятельности в области охраны природы.
"Туркменистан уже выступал с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран", - заявил Бердымухамедов.