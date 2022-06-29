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В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов
В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов - РИА Новости, 29.06.2022
В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов
Выполнена треть запланированных на этот год работ по благоустройству дворов Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:34
2022-06-29T07:34
2022-06-29T07:34
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Выполнена треть запланированных на этот год работ по благоустройству дворов Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что во дворах меняют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, делают удобные парковки, обновляют детские и спортивные площадки, устанавливают фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами."В рамках работ по благоустройству ставим новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства во дворах можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки. Обязательно проводим мероприятия по озеленению: высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем газоны и клумбы", — добавил Бирюков.Заммэра напомнил, что ранее все столичные дворы — более 24 тысяч — были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия
В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов
Заммэра Бирюков: выполнена треть запланированных работ по благоустройству дворов Москвы
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Выполнена треть запланированных на этот год работ по благоустройству дворов Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,3 тысячи дворов общей площадью свыше 1,8 тысячи гектаров, в настоящее время выполнена примерно треть работ. Все проекты разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", — заявил Бирюков.
Он рассказал, что во дворах меняют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, делают удобные парковки, обновляют детские и спортивные площадки, устанавливают фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.
"В рамках работ по благоустройству ставим новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства во дворах можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки. Обязательно проводим мероприятия по озеленению: высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем газоны и клумбы", — добавил Бирюков.
Заммэра напомнил, что ранее все столичные дворы — более 24 тысяч — были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.