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В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов

В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов - РИА Новости, 29.06.2022

В Москве выполнили треть запланированных работ по благоустройству дворов

Выполнена треть запланированных на этот год работ по благоустройству дворов Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:34

2022-06-29T07:34

2022-06-29T07:34

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Выполнена треть запланированных на этот год работ по благоустройству дворов Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что во дворах меняют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, делают удобные парковки, обновляют детские и спортивные площадки, устанавливают фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами."В рамках работ по благоустройству ставим новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства во дворах можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки. Обязательно проводим мероприятия по озеленению: высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем газоны и клумбы", — добавил Бирюков.Заммэра напомнил, что ранее все столичные дворы — более 24 тысяч — были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия