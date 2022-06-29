https://ria.ru/20220629/donbass-1798923721.html
В ДНР за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей
В ДНР за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей - РИА Новости, 29.06.2022
В ДНР за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за 133 дня эскалации погибли 206 гражданских, среди них 12 детей, 1451 мирный житель ранен при обстрелах со стороны украинских... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:40
2022-06-29T10:40
2022-06-29T10:56
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 133 дня эскалации погибли 206 гражданских, среди них 12 детей, 1451 мирный житель ранен при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 133 дня эскалации погибло 206 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции - ред.) территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 962 гражданских лица, в том числе 72 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1451 гражданское лицо, в том числе 79 детей. Всего: 2411, в том числе детей - 151", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отмечается, представительство зафиксировало 5038 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 4713.Всего украинскими войсками выпущено 42 944 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У" , 14 ракет РСЗО "Смерч", 114 ракет РСЗО "Ураган" и 7597 ракет РСЗО "Град".В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 5003 жилых дома и 1082 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:40 29.06.2022 (обновлено: 10:56 29.06.2022)
В ДНР за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей
Представительство ДНР: за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей, среди них 12 детей
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости.
В Донецкой Народной Республике за 133 дня эскалации погибли 206 гражданских, среди них 12 детей, 1451 мирный житель ранен при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 133 дня эскалации погибло 206 гражданских лиц, в том числе 12 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции - ред.) территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 962 гражданских лица, в том числе 72 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получило 1451 гражданское лицо, в том числе 79 детей. Всего: 2411, в том числе детей - 151", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, представительство зафиксировало 5038 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 4713.
Всего украинскими войсками выпущено 42 944 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У" , 14 ракет РСЗО "Смерч", 114 ракет РСЗО "Ураган" и 7597 ракет РСЗО "Град".
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 5003 жилых дома и 1082 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.