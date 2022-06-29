Рейтинг@Mail.ru
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике
Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
мурманская область
андрей чибис
общество
жилье
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16487/56/164875647_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_832b45ae410af638417c6e70ebef5dce.jpg
МУРМАНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего дома на Севере, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчета о деятельности правительства за последние три года.По словам Чибиса, за последние годы жилье в регионе стало востребовано. "Мы с июля запускаем программу "Свой дом в Арктике", будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли", - сказал Чибис.Согласно презентации, сопровождавшей устный доклад, северяне могут получить миллион рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей. В этом году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.Кроме того, глава региона рассказал еще об одном проекте, который реализуется для решения жилищных проблем северян и приезжающих в округ специалистов. "Программа "Арендное жилье для молодых специалистов". Мы приняли необходимые законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое государственное арендное жилье начинаем строить", - сказал Чибис.Программа предполагает аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220629/sotspodderzhka-1799009476.html
https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16487/56/164875647_257:0:1952:1271_1920x0_80_0_0_d211308955bfb7fd50b325a33a193155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис, общество, жилье, мурманская область, россия
16:01 29.06.2022
 
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике

Жители Мурманской области смогут с 1 июля получить миллион рублей на дом в Арктике

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид Мурманска
Вид Мурманска - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Вид Мурманска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего дома на Севере, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчета о деятельности правительства за последние три года.
По словам Чибиса, за последние годы жилье в регионе стало востребовано. "Мы с июля запускаем программу "Свой дом в Арктике", будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли", - сказал Чибис.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:28Мурманская область
В Мурманской области более 340 тысяч человек получают социальную поддержку
Согласно презентации, сопровождавшей устный доклад, северяне могут получить миллион рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей. В этом году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.
Кроме того, глава региона рассказал еще об одном проекте, который реализуется для решения жилищных проблем северян и приезжающих в округ специалистов. "Программа "Арендное жилье для молодых специалистов". Мы приняли необходимые законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое государственное арендное жилье начинаем строить", - сказал Чибис.
Программа предполагает аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тысяч квадратных метров.
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:25Мурманская область
В Мурманской области зарплаты за три года выросли на 15,4 процента
 
Мурманская областьАндрей ЧибисОбществоЖильеМурманская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала