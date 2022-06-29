https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике

Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022

Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике

Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:01

2022-06-29T16:01

2022-06-29T16:01

мурманская область

андрей чибис

общество

жилье

мурманская область

россия

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МУРМАНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего дома на Севере, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчета о деятельности правительства за последние три года.По словам Чибиса, за последние годы жилье в регионе стало востребовано. "Мы с июля запускаем программу "Свой дом в Арктике", будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли", - сказал Чибис.Согласно презентации, сопровождавшей устный доклад, северяне могут получить миллион рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей. В этом году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.Кроме того, глава региона рассказал еще об одном проекте, который реализуется для решения жилищных проблем северян и приезжающих в округ специалистов. "Программа "Арендное жилье для молодых специалистов". Мы приняли необходимые законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое государственное арендное жилье начинаем строить", - сказал Чибис.Программа предполагает аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220629/sotspodderzhka-1799009476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей чибис, общество, жилье, мурманская область, россия