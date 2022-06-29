https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике - РИА Новости, 29.06.2022
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике
Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
мурманская область
андрей чибис
общество
жилье
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16487/56/164875647_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_832b45ae410af638417c6e70ebef5dce.jpg
МУРМАНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего дома на Севере, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчета о деятельности правительства за последние три года.По словам Чибиса, за последние годы жилье в регионе стало востребовано. "Мы с июля запускаем программу "Свой дом в Арктике", будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли", - сказал Чибис.Согласно презентации, сопровождавшей устный доклад, северяне могут получить миллион рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей. В этом году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.Кроме того, глава региона рассказал еще об одном проекте, который реализуется для решения жилищных проблем северян и приезжающих в округ специалистов. "Программа "Арендное жилье для молодых специалистов". Мы приняли необходимые законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое государственное арендное жилье начинаем строить", - сказал Чибис.Программа предполагает аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220629/sotspodderzhka-1799009476.html
https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16487/56/164875647_257:0:1952:1271_1920x0_80_0_0_d211308955bfb7fd50b325a33a193155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, общество, жилье, мурманская область, россия
Жители Мурманской области смогут получить миллион рублей на дом в Арктике
Жители Мурманской области смогут с 1 июля получить миллион рублей на дом в Арктике
МУРМАНСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Мурманской области с 1 июля запускают программу "Свой дом в Арктике", по которой семьи в регионе смогут получить миллион рублей на строительство своего дома на Севере, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе отчета о деятельности правительства за последние три года.
По словам Чибиса, за последние годы жилье в регионе стало востребовано. "Мы с июля запускаем программу "Свой дом в Арктике", будем помогать тем семьям, которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли", - сказал Чибис.
Согласно презентации, сопровождавшей устный доклад, северяне могут получить миллион рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей. В этом году на реализацию программы заложено 500 миллионов рублей.
Кроме того, глава региона рассказал еще об одном проекте, который реализуется для решения жилищных проблем северян и приезжающих в округ специалистов. "Программа "Арендное жилье для молодых специалистов". Мы приняли необходимые законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое государственное арендное жилье начинаем строить", - сказал Чибис.
Программа предполагает аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тысяч квадратных метров.