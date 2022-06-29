https://ria.ru/20220629/dolgi-1799117604.html

Тюменский губернатор сообщил о сокращении долгов по зарплатам в регионе

Тюменский губернатор сообщил о сокращении долгов по зарплатам в регионе - РИА Новости, 29.06.2022

Тюменский губернатор сообщил о сокращении долгов по зарплатам в регионе

Долги по заработной плате перед сотрудниками восьми предприятий Тюменской области полностью погашены, работникам выплачено 12,9 миллиона рублей, в том числе... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:53

2022-06-29T20:53

2022-06-29T20:53

жкх

александр моор

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Долги по заработной плате перед сотрудниками восьми предприятий Тюменской области полностью погашены, работникам выплачено 12,9 миллиона рублей, в том числе благодаря принимаемым мерам со стороны органов исполнительной власти, сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.Основными причинами возникновения долгов по зарплате являются нестабильное финансовое состояние предприятий, несвоевременная оплата договоров контрагентами, недостаток собственных оборотных средств, отметил губернатор."Просроченная задолженность, несвоевременная выплата заработной платы – это повод для негативного развития социальной обстановки. Мы этого допустить не можем. По предприятиям-должникам продолжим принимать все меры для взыскания средств для выплаты зарплаты. Нужно внимательно следить за появлением новых сообщений, чтобы не допустить увеличения просроченной зарплаты перед нашими земляками", – подчеркнул Александр Моор.По данным областного департамента труда и занятости, задолженность в 66,6 миллиона рублей сохраняется еще по 16 организациям, из них более 55 миллионов рублей должны своим сотрудникам 11 организаций, находящихся в процедуре банкротства. Все они под контролем прокуратуры и трудовой инспекции. Представительство региона, со своей стороны, при организации работы с проблемными организациями "рассматривает в том числе возможность оказания государственной поддержки, проводится поиск и привлечение инвесторов".Обсуждение вопроса сокращения долгов завершилось тем, участники межведомственной рабочей группы, в состав которой входят в том числе представители прокуратуры, налоговой службы, Росреестра, трудовой инспекции, полиции и СК, договорились более оперативно обмениваться информацией и усилить координацию, что, по их мнению, должно повысить оперативность принятия решений.

https://ria.ru/20220427/zarplata-1785652758.html

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html

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жкх, александр моор, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)