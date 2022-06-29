https://ria.ru/20220629/dnr-1799123189.html

ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022

ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:34

2022-06-29T21:34

2022-06-29T21:34

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)