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ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:34
2022-06-29T21:34
2022-06-29T21:34
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Мизинцев: российские саперы обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР