Рейтинг@Mail.ru
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/dnr-1799123189.html
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:34
2022-06-29T21:34
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935878_0:99:2016:1233_1920x0_80_0_0_968cfd0cebe9e2f5a2d711703d72d682.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935878_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_bc2f6320009575f269526ccd47aa1cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:34 29.06.2022
 
ВС России обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Мизинцев: российские саперы обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Отряды разминирования ВС РФ и МЧС России за время спецоперации проверили 3642,24 гектара территории, обезвредили 40 651 взрывоопасный предмет, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 3 642,24 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 40 651 взрывоопасный предмет", - сказал генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала