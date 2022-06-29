ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Пантелеймоновку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду населенные пункты Новобахмутовку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной республике, выпустив снаряды калибром 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел в направлении Новобахмутовки зафиксирован в 18.00 мск, "выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра". В 18.20 мск зафиксирован обстрел в направлении Пантелеймоновки, "выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра".
Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Железная Балка (выпущено восемь гранат из СПГ и 15 гранат из АГС) и Доломитное (выпущено 25 гранат из АГС, применено стрелковое оружие), добавили в представительстве.