Союзные силы ДНР и ВС России ликвидировали 38 украинских военных за сутки
Военные ДНР при поддержки российской армии ликвидировали 38 украинских военных за сутки
Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что военные ДНР и ВС РФ совместными силами ликвидировали в среду 38 украинских военных.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и 38 человек личного состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.