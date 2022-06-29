https://ria.ru/20220629/dnr-1799108185.html

Союзные силы ДНР и ВС России ликвидировали 38 украинских военных за сутки

Союзные силы ДНР и ВС России ликвидировали 38 украинских военных за сутки - РИА Новости, 29.06.2022

Союзные силы ДНР и ВС России ликвидировали 38 украинских военных за сутки

Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что военные ДНР и ВС РФ совместными силами ликвидировали в среду 38 украинских военных. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:02

2022-06-29T20:02

2022-06-29T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной республики сообщила, что военные ДНР и ВС РФ совместными силами ликвидировали в среду 38 украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр