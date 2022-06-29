16:52 29.06.2022 (обновлено: 16:55 29.06.2022)
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из соседнего поселка Пески, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 (время совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.