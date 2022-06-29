https://ria.ru/20220629/dnr-1799043839.html

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк из соседнего поселка Пески, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:52

2022-06-29T16:52

2022-06-29T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сша

нато

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из соседнего поселка Пески, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато